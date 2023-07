Brancos virksomhed går konkurs

Brancos virksomhed M4Lmusicgroup ApS er under konkursbehandling.

Det fremgår af cvr-registeret og et opslag i Statstidende.

Selskabet blev tidligere på året sat under tvangsopløsning, efter Erhvervsstyrelsen havde opdaget fejl i 2021-regnskabet, der brød med loven.

I en kommentar til Ekstra Bladet siger en talsmand for M4Lmusicgroup ApS, at konkursen i deres optik skyldes, at Branco - med det borgerlige navn Benjamin Cimatu - har måttet betale for behandling af sin syge datter i udlandet.

Samtidig langer de ud efter kuratorerne i forbindelse med konkursbehandlingen.

Annonce:

'Vi har haft med nogle meget usympatiske kuratorer at gøre, firmaet er blevet drevet efter bogen, dog er der blevet overført 120.000 kr. til et privathospital i Grækenland, hvor Brancos datter blev behandlet for en livstruende sygdom sidste sommer. Regning lød på 800.000 kr. og 120.000 af dem blev overført fra firmaet. Behandlingen skete på et privathospital og handlede om liv eller død, da hun var ramt af sygdommen MISC, og lå i koma', lyder det fra talsmanden i en mail, der fortsætter:

'På baggrund af det, har de valgt at stoppe firmaets drift, selvom pengene er indberettet til Skat. Alle andre udlæg er i firmaregi, og omhandler musik og filmprojekter, som kurator ikke finder gældende, selvom der er vedlagt kvitteringer og regnskab af revisoren. Vi håber, denne hetz af Branco’s selskaber vil stoppe fremover. Branco er en dygtig foretningsmand og vi driver firmaerne i overenstemmelse med reglerne'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med kurator Michael Bjerring, der oplyser, at de ingen kommentarer har til konkursen eller til kritikken, M4Lmusicgroup ApS retter mod dem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ifølge Brancos lejr skyldes konkursen, at han har måttet betale for sin datters indlæggelse. Foto: Privat

Annonce:

Rod i regnskabet

I forbindelse med tvangsopløsningen af virksomheden tidligere på året havde Erhvervsstyrelsen - ifølge dokumenter i sagen - bemærket, at regnskabet ifølge årsregnskabsloven skulle have været gennemgået af en revisor, fordi det overskrider to af tre punkter i loven.

Regnskabet var dog ikke revideret, hvilket styrelsen bad ledelsen få rettet op på inden 20. marts 2023.

Ifølge dokumenterne var det selskabets balancesum, altså aktiverne, på 4.267.822 samt selskabets omsætning, som har været over grænserne.

Henvendelsen fra Erhvervsstyrelsen blev dog ikke besvaret af ledelsen i M4Lmusicgroup ApS, og Erhvervsstyrelsen begærede derfor selskabet tvangsopløst 29. marts.

Og så reagerede virksomhedens revisor, ifølge dokumenterne.

Han ringede Erhvervsstyrelsen op og oplyste, at der var tale om en fejl i den indberettede omsætning.

Lige lidt hjalp det dog.

Annonce:

'Den indberettede nettoomsætning burde virksomheden være bekendt med, da det er virksomheden selv, der har indrapporteret oplysningen til styrelsen,' svarede styrelsen efterfølgende i en mail, hvor de også noterede, at det ifølge loven er ledelsens ansvar at oplyse de korrekte tal, ligesom ledelsen havde haft rimelig tid til at reagere på henvendelserne fra Erhvervsstyrelsen, inden selskabet blev sendt til tvangsopløsning.

Dengang fortalte Brancos lejr, at de ville rette op på fejlen.

'Det hele bunder i en systemfejl og manglende kommunikation mellem M4Lmusicgroup og Erhvervsstyrelsen, som har fremsendt to breve, som aldrig er blevet modtaget og besvaret. Dette har gjort, at selskabet er blevet til tvangsopløsning midlertidigt på baggrund af en påstået nettoomsætning på 45.277.172 kr., som ikke stemmer overens med den rigtige omsætning. Vi arbejder lige på en løsning, og selskabet vil blive genoptaget hurtigst muligt.'

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det er langtfra første gang, Branco er i Erhvervsstyrelsens søgelys.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan rapperen i forbindelse med et par kaotiske konkurser endte i både søgelyset hos Skat og til sidst blev idømt to års konkurskarantæne. Du kan læse meget mere herunder: