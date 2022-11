Britiske giganter til Roskilde

Tobias Rahim vender tilbage på Roskilde Festival i 2023. Det sker på festivalens største scene, Orange Scene, efter at han i sommer debuterede på en proppet Arena, der er festivalens næststørste scene.

- Der er sket rigtig meget, fra vi bookede ham til 2022, og frem til han skulle spille. Havde vi vidst, præcis hvordan den rejse ville være, så havde han også allerede spillet på Orange Scene i sommer, siger programchef Anders Wahrén.

Tobias Rahim har haft et fremragende 2022, hvor han fik flest priser af alle ved efterårets Danish Music Awards. Derudover har han også udgivet en digtsamling.

- Han er højaktuel og stadigvæk en af de allerstørste og stærkeste kunstnere, vi har herhjemme for tiden.

- Ud over at levere fremragende musik, er han også et stærkt talerør for unge med et måske lidt skrøbeligt sind og en mere følsom maskulinitet, siger Anders Wahrén.

Blur vender tilbage

Britiske Blur og amerikanske Queens of the Stone Age er også at finde blandt de 19 nye navne. Begge navne har optrådt flere gange tidligere på festivalen.

I oktober blev billetterne til næste års festival sat til salg. Festivalen blev i 2020 og 2021 aflyst på grund af coronapandemien.

- Hvis vi kigger på den første måned, så er det virkelig gået stærkt. Vi kan godt mærke, at der er mange, der ikke har haft mulighed for at komme afsted på festival i de senere år.

- Der har været rift om billetterne indtil videre, og man skal helt klart ikke vente for længe med at købe sin billet til festivalen i 2023, siger Anders Wahrén.

Der er nu offentliggjort 35 navne til festivalens musikprogram.

- Vi fylder selvfølgelig på hen over vinter, som vi plejer. Man skal ikke regne med flere nye navne på denne side af juleferien, men når vi kommer ind i det nye år, så skruer vi op igen, lyder det fra festivalens programchef.