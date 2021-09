Bunden: Ubærligt trist på TV 2

I indledningen til ’Toppen af poppen’ får de hundredtusindvis af seere at vide, vi er gået i gang med programmet, hvor 'artister giver kendte hits helt nyt liv’.

Ugens musikant for bordenden, Mathilde Falch, har dog ingen kendte hits. Eller ukendte hits, hvad det så end er.

- Jeg kender ikke så meget til Mathilde, konstaterer Simon Kvamm med morgenhår.

Det er ikke det eneste, der stritter i programmet.

Falch, hvis far hedder Michael, kender til Malurt på mere end en måde. Hun har haft en svær ungdom med anoreksi, alkoholmisbrug og selvmordstanker.

Lyserød slasker

Det er naturligvis trist. Det føles også trist, at hun som så mange andre på alle skærmene har et stadigt behov for offentligt at sætte ord på sine elendigheder.

Men i stedet for Mathildes greatest hits får vi altså den sensitive sangskrivers værste minder serveret mellem farvestrålende makronkager i den bedste sendetid.

Der grædes naturligvis, og følelsesbomben Alex Vargas detoner, mens han igen fortæller tragedien om sin døde søster.

Ikke meget får desværre lov til at hvile i fred anno 2021, men det er befriende, når Kvamm sætter liv i kludene.

Iført lyserød fodboldtrøje forvandler humoristen sørgmodige ’Det jeg allerede har’ til noget, han med rette kalder en popslasker.

Den giver helt nyt liv. Og det var vi jo også blevet lovet.

Bedst: Simon Kvamm i lyserødt.

Værst: Popsangere, der går i sort.