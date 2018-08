Buskaos på Smukfest: Alt er aflyst

Alle busser, der kører mellem campingområdet 'Kærligheden' og festivalpladsen, er aflyst.

Det oplyser Smuktfest-talsmand Poul Martin Bonde på et netop overstået pressemøde.

Aflysningen skyldes, at Sydøstjyllands Politi ved en razzia tidligere på dagen kunne konstatere, at 8 ud af 11 busser ikke overholder de gældende regler.

Alle 11 busser er taget ud af drift.

Ifølge Poul Martin Bonde arbejder festivalen lige nu på at etablere et alternativ, så festivalgængerne ikke skal gå hele vejen fra campingområdet til festivalpladsens scener.

- Langsomt kommer driften i gang igen, i takt med at der kommer nye busser til, eller at busserne bliver repareret. Vi regner med, at transportsituationen bliver normal hen ad aftenen, oplyser talsmanden.

Efter en times kontrol var otte busser taget ud af drift. Foto: Olivia Loftlund

Fra Sydøstjyllands Politi er man målløse over bussernes manglende sikkerhed.

- Klokken 13.30 havde vi kontrolleret 11 busser, og 8 er indkaldt til syn. Vi gik i gang klokken 10, oplyste en unavngiven politikommissær tidligere i dag til Ritzau.

Blandt andet havde fire busser problemer med bremserne, to havde for nedslidte dæk, en var utæt for diesel, og en manglede fuldstændig bremselys.

- Det er ikke optimalt. Vi er til for at se, at færdselssikkerheden er i orden, og når der er fejl på bremserne, er det ikke tilfredsstillende. Det skal ikke ske, siger han.

Gæsterne må gå fra campingpladsen til festivalpladsen, mens busserne er ude af drift. Foto: Privat

Foto: Privat

Der er ifølge politiet tale om bødesager, men busserne må ikke køre, før de er blevet godkendt til syn.

Ifølge politikommissæren blev der også undersøgt, om der var for mange passagerer i busserne, og også her var der problemer.

Politiet har en dialog med P.P. Busser, der står for bustransporten.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at der er problemer med bussikkerheden ved Smukfest.

Ved sidste års festival havde 6 ud af 16 busser fra P.P. Busser, som blev udtaget til kontrol, problemer med bremserne.

- P.P. busser er som os indstillet på at få det her løst, og så må vi samle op med det bagefter. De stiller sig ret uforstående over for det her, eftersom alle busser er synet og klargjort inden festivalen.

- Det er selvfølgelig bare en træls og uheldig situation, og vi er super kede af det på vores gæsters vegne, og nu gør vi alt for at få det normaliseret, så de kan komme med bussen, når de skal hjem igen, siger Poul Martin Bonde.

Direktør i P.P. Busser Maria Kathina Petersen oplyser, at alle busser har været til syn inden for det seneste år.

Der er ifølge direktøren omkring 15 busser, som fragter gæster ved festivalen.

Travle taxier

Ekstra Bladet har været i dialog med Dantaxi Skanderborg, som i forvejen har meget at lave under Smukfest.

Meldingen fra taxaselskabet er, at den ekstraordinære situation har givet store udfordringer med at klare efterspørgslen på taxakørsel.