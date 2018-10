C.V. Jørgensen ramt af sygdom

Når guitarist Rune Kjeldsen på søndag modtager musikprisen Årets Gudman i Den Grå Hal på Christiania, bliver det uden den legendariske, danske sanger og sangskriver C.V. Jørgensen på scenen. Han er nemlig ramt af sygdom. Det skriver Rune Kjeldsen på Facebook.

Til Ekstra Bladet oplyser arrangementets talsperson Sørne Gaden, at der dog heldigvis ikke er tale om alvorlig sygdom.

- Jeg ved ikke præcis, hvad det er, men jeg kan forsikre om, at det ikke er noget alvorligt, men C.V. er OK. Men han er jo perfektionist, så han har valgt at trække sig, hvilket han har beklaget meget. Ingen skal dog være urolige for C.V. på grund af aflysningen, siger Søren Gaden, der er talsperson for Årets Gudman, og fortsætter:

- Prøverne er i fuld gang. Vi glæder os meget til på søndag, som bliver en særlig aften med nogle af Danmarks fineste musikere, der i den fælles hyldest til guitarist Rune Kjeldsen også kommer til at gæsteoptræde hos hinanden.

Aftenens musikalske program, der altså nu bliver uden C.V. Jørgensen tæller blandt andre Poul Krebs, Annisette og Sort Sol-sangeren Steen Jørgensen.

Arrangementet er udsolgt.

Se også: Farvel og tak til rocklegende i Tivoli