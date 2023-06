Carlsberg sponsorerer omstridt festival: Man burde holde sig væk

Carlsberg har valgt at sponsorere den hviderussiske musikfestival Viva Braslav, der bliver mistænkt for at støtte det totalitære regime i landet. Det afføder kritik fra eksperter og organisationen Venner af Belarus

Organisationen Venner af Belarus langer hårdt ud efter Carlsberg, som har valgt at sponsorere musikfestivalen Viva Braslav i Belarus.

En musikfestival, som den danske dj Martin Jensen var hyret til at spille på. Efter Ekstra Bladet konfronterede dj'en om musikfestivalen, har han valgt af aflyse sit job.

Men giganten Carlsberg er stadig at se som sponsor for festivalen.

- Problemet er, at lige nu er der rigtig meget undertrykkelse i Hviderusland (Belarus, red.). Og der er mange kunstnere, der bliver nødt til at forlade landet. Så det er kun dem, der støtter regimet som får lov til at optræde ved festivalen, siger bestyrelsesmedlem hos organisationen Venner af Belarus Volha Samusevich til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Der er næsten 2000 politiske fanger. Det er utroligt, at Carlsberg har valgt at støtte et arrangement, der ikke er uafhængigt af det hviderussiske styre og dermed er fyldt med propaganda for regimet.

Og den kritik er organisationen ikke alene om.

Ole Wæver, der er professor i Rusland og Ukraine på Københavns Universitet, finder også Carlsbergs engagement i festivalen problematisk.

- I og med at det foregår i Belarus, og det jo netop betyder, at der ikke er noget spillerum for kritik af styret, så er det svært at se det positive formål i det. Det er ikke en god idé, så man burde holde sig væk.

Indirekte støtte af Rusland

Belarus´ præsident, Alexandr Lukasjenko, bliver i nogle kredse omtalt som 'Europas sidste diktator'. Og den kontroversielle præsident har ad flere omgange ikke lagt skjul på sin støtte til Putin og det krigsførende land Rusland.

Derfor mener Seniorforsker ved DIIS Flemming Slidsboel Hansen, at Carlsberg indirekte er med til at støtte krigen i Ukraine:

- Når det er en statsstyret festival, så mener jeg, at man er med til indirekte at støtte det russiske styre ved at normalisere forholdene i landet.

- Det, som kan være problematisk i det, er, at Belarus jo også har et enormt undertrykt styre. Belarus er det eneste land i Europa, der aktivt benytter dødsstraf. Det gør de ved nakkeskydning. I første omgang handler det om, at man er med til at normalisere forholdene i Belarus. Og i nogle yderligere led er man så med til at støtte styret i Rusland.

Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko (til venstre), og Ruslands præsident, Vladimir Putin (til højre), er tætte allierede. Foto: Mikhail Klimentyev/Ritzau Scanpix

Carlsberg svarer på kritikken

Ekstra Bladet har konfronteret Carlsberg med kritikken, der svarer tilbage på mail.

'Når vi har valgt at være til stede i et givent marked, er det ikke udtryk for, at vi er enige med eller bakker op om den til enhver tid siddende regering. Vi har fokus på at drive en ansvarlig forretning, der afspejler vores værdier i Carlsberg, overholder international lovgivning og FN’s retningslinjer inden for menneskerettigheder,' lyder det i svaret.

Carlsberg skriver endvidere:

'Når vi er i et marked, indebærer det, at vi sælger og markedsfører vores produkter inden for gældende regler og gør hvad vi kan for at blive forbrugernes foretrukne øl.'

'Sammen med flere andre private virksomheder er vi medsponsor af festivalen Viva Braslav. Det er et klassisk festivalsponsorat, som vi har haft i 7 år – siden 2017. Vi sælger øl på festivalen, støtter lokale kunstnere og har forskellige branding-aktiviteter.'

'Vi har ikke noget samarbejde med regeringen om festivalen. De sponsorerer ikke festivalen, det er udelukkende private virksomheder.'