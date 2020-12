Carpark North: - Det var det mest groteske

Lyden af 2020 - se eller gense koncerten herunder: 2020 har været et forunderligt år og det har budt på mange overraskelser. Det kan Carpark North i hvert fald skrive under på

Dette år har været grotesk på mange leder og kanter. Og det gælder også for det danske rockband Carpark North.

Forsangeren Lau Højen fortæller til Ekstra Bladet, at de har haft nogle af de vildeste og mærkeligste oplevelser i bandets historie i 2020.

- Vores streaming-koncert i Parken er et perfekt eksempel på, hvor surrealistisk det her år har været, lyder det fra forsangeren af Carpark North, som også består af Søren Balsner på bas og Marten Thorhauge på trommer.

Det var en helt vild oplevelse for bandet at spille i et mennesketomt parken. Foto: Per Lange

Mennesketomt

Bandet spillede i maj en koncert for ekstrabladet.dk, hvor de sendte direkte fra Telia Parken i København.

- Prikken over i'et var helt klart at stå i Parken, som var fuldstændig mennesketomt og bare fyre den af. Da vi spillede den koncert, havde vi ikke set hinanden i halvanden måned, så det var bare for fedt at være sammen og spille musik, som vi elsker. Lige der var det så vildt, at vi ikke tænkte over, at der ikke var publikum.

Ikke nok med at rockbandet spillede i Danmarks nationalstadion, så har der været flere spøjse koncerter i 2020. Både inden corona, men bestemt også under.

- Lige inden corona lukkede landet ned, spillede vi for et spinning hold. Det var virkelig en anderledes oplevelse, men det var til et godt formål, så det var helt perfekt, men lige efter ramte corona.

Det mest groteske

- Det mest groteske, vi har prøvet under nedlukningen, det har været at spille til drive in-koncerterne. Det er så mærkeligt at spille for biler, som dytter i stedet for at klappe. Vi har virkelig følt, at vi var med i Disney-filmen 'Biler'. Men vi har også spillet til 'Grøn Koncert' i en privat have i Varde, så det har virkelig været nogle skøre koncerter i år.

Normalt er Lau Højen et mennesker, som glæder sig over mange ting og også gerne langt ud i fremtiden, men det har dette år lært ham, kan være svært.

- I sådan en krisesituation, kan man bare ikke rigtig glæde sig med ro i maven. Men jeg håber, at man snart kan glæde sig igen, for jeg glæder mig bestemt til at spille koncerter igen, til at folk kan kramme og kysse især til at stå på scenen igen. Det er ikke helt det samme, som når man sidder foran computerskærmen. Det er lidt mere fesent, konkluderer han.

Koncerten kan ses eller genses her.