Carpark North: Her er vores vildeste drøm

Fredag aften spillede Carpark North koncert i et totalt mennesketomt Parken på Østerbro i København.

Koncerten, der blev transmitteret direkte på ekstrabladet.dk, var en del af Ekstra Bladets projekt med at bringe livemusik ud i stuerne i de danske hjem, mens vi alle venter på, at spillestederne åbner igen.

Koncerten blev en enorm succes på ekstrabladet.dk, hvor de ellevilde læsere kommenterede i et tempo så hæsblæsende, at det var umuligt for vores journalister at følge med.

I løbet af den halve time, koncerten varede strømmede det ind med flere tusinde kommentarer, og da bølgerne gik højest, modtog redaktionen tre kommentarer i sekundet.

Mange læsere havde spørgsmål til bandet, som de i sagens natur ikke havde mulighed for at svare på, mens de gav den gas på grønsværen.

De har dog efterfølgende sat sig til tasterne, og nedenfor kan du læse deres svar.

Carpark North havde medbragt det helt store lysshow, da der skulle være musikfest i Parken. Foto: Per Lange

Hvem er jeres musikalske forbilleder?

- Vi er vokset op med Police, Peter Gabriel, Eggstone, Jean Michel Jarre, Mozart, U2, Daft Punk, Björk, Toto, Michael Jackson og mange mange andre.

Hvad inspirerer jer til at skrive musik?

- Andre spændende musikere og bands, film, bøger og livet generelt.

Hvad drømmer I om stadig at opnå professionelt?

- Det kunne da være sjovt at vælte Orange Scene lørdag aften. Men en arenatour rundt i Europa kunne også gøre det.

Hvad er jeres ultimative karrieredrøm?

- At gøre en forskel for dem der lytter til os.

Stort galleri: Carpark North væltede Parken

Hvordan kan I blive ved med at finde inspiration og lyst til at skrive ny musik?

- Livet sker jo hele tiden, så ting presser sig hele tiden på. Vi har alle tre spillet musik, siden vi var børn, så det er nok en grundlæggende følgesvend hos os alle.

Hvordan startede jeres band?

- Søren og Lau mødte hinanden på Mellerup Efterskole. Morten og Lau i gymnasiet. Og den 28. juli 1999 havde vi vores første øver i Aarhus i et musikskolelokale, og kunne mærke at dét her, var noget specielt.

Hvem bestemmer mest i bandet?

- Den der har de bedste idéer.