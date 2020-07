Chief 1 om Rockers-comeback: - Man ved sgu aldrig

Sommeren igennem har Ekstra Bladet stået bag en række livekoncerter hver fredag aften, og det skete også denne fredag.

Her var det Lars Pedersen - som de fleste nok bedre kender som Chief 1 - der gik på scenen fra Toldboden i København og leverede en fest for de fremmødte og Ekstra Bladets læsere hjemme i stuen.

Og det var noget, den 50-årige musiker nød, slog han efterfølgende fast over for Ekstra Bladet.

I løbet af den lidt mere end 30 minutters lange koncert havde læserne mulighed for at stille spørgsmål til Rockers By Choice-profilen, og det benyttede flere sig af.

Herunder kan du læse hans svar på spørgsmålene:

Kunne man være så heldig, at der kommer mere fra Rockers By Choice?

- Det ved man aldrig, men det er en ret ambivalent situation. For hvis man nu laver noget, der lyder for gammelt, så er der nogle, der brokker sig over det ... og hvis man laver noget, der lyder for nyt, så er der nogle, der brokker sig over det. I virkeligheden handler det jo om, om vi har lyst til at lave noget. Har vi et behov, og har vi noget på hjertet?

- Vi har altid lavet sange, fordi vi havde noget på hjertet. Vi kunne ikke bare sætte os ned og skrive om noget ligegyldigt. Og jeg tror bare, at hvis vi ikke har noget på hjertet, så vil vi ikke. Men man ved sgu aldrig.

Du havde en kæmpe nedtur for nogle år siden og kom stærkt tilbage. Hvad var det vigtigste, den mørke tid lærte dig?

- Det er vel nok, at man ikke skal tage noget for givet. Og at man skal huske sig selv. Det er en kliché, men man skal huske, at det dybest set handler om, at man skal fylde sin egen brønd, før man kan fylde andres.

Den bedste sang ever 'Tosser', hvordan fandt du på den sang?

- Jeg skrev den, fordi jeg startede min solokarriere i en relativ sen alder som 47-årig. Det er der jo ingen normale mennesker, der gør i så sen en alder. Det er jo der, hvor man næsten er på vej til at trække sig tilbage. Men jeg havde det sådan: 'Det er aldrig for sent for noget som helst!' Også selvom andre tænker, at man er en tosse.

Hvad er din ultimative karrieredrøm?

- Puh, altså ... det er at blive ved med at gøre det, som jeg gør lige nu. At jeg kan leve af det og blive ved med at udvikle det, som jeg er i gang med. Jeg føler mig som en 19-årig, der lige er startet - til trods for, at jeg er 50 år. Så min karrieredrøm er at blive ved med at holde den flamme i live.

Hvem er dit idol?

- Det er en, der hedder Brian Wilson fra the Beach Boys og også the Beatles og old school hiphop. Jeg er i virkeligheden en underlig blanding af alt. For mig er der ikke noget, der hedder genre, målgruppe eller alder. For mig handler det bare om, hvad der rører mig.

- Om det så er the Beach Boys, the Beatles, Run-DMC, Public Enemy eller Dr. Dre er jeg bedøvende ligeglad med. Og jeg tror også, at det er derfor, jeg stadig laver det, som jeg gør. Det hele er nyt og frisk for mig.

Hvordan er det at lave musik solo vs. i en gruppe?

- Helt praktisk betyder det, at turbussen bare kører direkte hjem til mig nu og ikke skal stoppe fem steder, så jeg skal vente alt for lang tid på at komme i seng, griner han og fortsætter:

- Selvfølgelig er forskellen, at nu bærer man ansvaret alene. Når jeg spillede med Rockers var vi fem til at bære ansvaret, og hvis der var en, der fuckede up, så var der fire andre til at redde det. Før kunne jeg også blive lidt snalret bag min dj-pult. Det kan jeg sgu ikke mere, for så glemmer jeg teksterne. Nu er jeg helt alene med ansvaret. Men det kan jeg også godt lide.

