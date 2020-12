Chief 1: - Som at spille i Nordkorea

Tiden flyver, når man har det sjovt.

Sådan kan Lars Pedersen, som er bedre kendt som Chief 1, beskrive de få koncerter, han har fået lov til at afholde.

- Min optræden ved Toldboden i sommer var helt fantastisk. Jeg husker en brøkdel af et sekund, hvor alt var, som det plejede. Den koncert var som en yoyo, der kom hurtigt ned, men blev lige så hurtigt taget fra mig igen. Det var en kort, men dejlig fornøjelse, fortæller den 50-årige DJ, producer og artist til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet...



For Lars Pedersen, Chief 1, var det tiltrængt at få lov til at give den gas på scenen. Foto: Per Lange

Han glæder sig om nogen til at gense den magiske stemning, da han spillede med publikum.

- Det er svært at sætte ord på, hvordan dette år har været. For arbejdsmæssigt har det været noget lort, hvor koncerter er blevet aflyst eller rykket, men de få ting, som jeg alligevel har fået lov til at gennemføre eller opleve, den har jeg mærket endnu mere og fået ekstra meget ud af det og faktisk i sidste ende været meget mere glad for.

Føltes som Nordkorea

- Jeg fik lov til at gennemføre 18 koncerter i efteråret, men det føltes lidt som om, at jeg spillede i Nordkorea. Folk måtte ingenting og skulle sidde ned hele tiden. Men spillestederne har på trods klaret det fantastisk.

Så selvom corona-krisen har sat en stopper for mange ting og besværliggjort det meste, så er Chief 1 blevet meget gladere for de små ting.

- Jeg har jo haft tid til at skrive en masse sange, så jeg forventer at have et album klar allerede til februar. Og måske endda slut januar.

Så der er godt nyt forud, men det bliver på en anderledes måde denne gang.

- Det er noget med at være så impulsiv, som man overhoved kan, for man ved jo ikke, hvad der er tilladt på tidspunktet, så der er bare med at være klar til at omstille sig, hvis tingene åbner op. Og det at omstille os, det er vi blevet enorm dygtige til under denne krise.

- Men når jeg først kommer ud at spille, så føler jeg mig som en på 19 år. Jeg tager ikke noget for givet, jeg er nervøs og energien er i top og det giver en rigtig god forløsning, når jeg så kommer på scenen foran publikum, lyder det fra den 50-årige musiker.

Koncerten kan ses eller genses her.