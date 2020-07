Chief 1: - Som at være i fængsel

Du kan LIVE og gratis se den eksklusive koncert med Chief 1 på eb.dk fredag aften 20.00.

- Jeg blev ramt af en stråle, der paralyserede mig og gjorde mig lam.

Producer, sangskriver og sanger Chief 1 lever og ånder for musikken og har gjort det i over 30 år. Da coronavirussen tog koncerterne fra ham, var det til at starte med ikke til at holde ud.

- Jeg tror, det har været som at være i fængsel. Som at ligge i en puppe i et halvt år og vente, mens hjernen stadig kører derudad, siger han til Ekstra Bladet, der møder ham i hans gamle ungdomskvarter på Christianshavn.

Efter Rockers By Choice var det meningen, at Chief 1 skulle lave en soloplade. Men på grund af angst, og fordi han syntes, det var hårdt at spille koncerter, træk han sig tilbage til studiet, hvor han skubbede andre fremad. Foto: Jonas Olufson

Endelig skal han spille koncert igen. Fredag klokken 20 på Toldboden i København, og det bliver sendt direkte på ekstrabladet.dk.

Det bliver en spændt, nervøs og ikke mindst glad Lars 'Chief 1' Pedersen, der langt om længe kan gøre noget af det, han elsker mest: At spille popmusik på en scene.

Midt i orkanens øje

Det er hans egen musik, han skal spille fredag.

Chief 1 kan på sit cv fra sin lange karriere hive det ene megahit frem efter det andet, men for det meste har han været i baggrunden, mens navne som Outlandish, Johnny Madsen, Sanne Salomonsen, Kim Larsen, Nik & Jay og mange andre indtog scenen.

Chief 1 skrev nummeret 'Engel' til rapkollektivet Rockers By Choice, men han havde ikke lige styr på det med skat, så han fik et kæmpe skattesmæk, han kæmpede med årevis. Foto: Kim Agersten/Ritzau Scanpix

I 2015 startede han et nyt kapitel og slog hul på sin solokarriere. Chief 1 føler sig derfor som en mand med vandskræk, der tager springet fra 20-metervippen.

For selvom han har lavet musik i årtier, og både har været en del af den banebrydende rapgruppe Rockers By Choice og er kendt for sine bedrifter som talentspejder, hitmager, producer og sangskriver, er det stadig et ukendt farvand.

Fem hurtige til Chief 1 - Hvem er dit største idol? - Beatles, Beach Boys og guldalder hiphop fra 1984-1989. Der var ingen, der havde gjort det, som Brian Wilson fra Bech Boys og John Lennon og Paul McCartney fra Beatles gjorde. - Hvad er din livret? - Det skifter meget. Men mad, der kan få mig til at sige 'wauw'. Mad, der er lavet med passion. - Hvad er dit dummeste køb? - Jeg købte en swimmingpool ude til haven i Vanløse. Jeg har faktisk givet den væk. Jeg kunne ikke holde ud, at det bare regner hele tiden, og den skulle gøres ren hele tiden. - Hvad er du mest stolt af i din karriere? Det, jeg har gang i nu. Alle sagde - inklusive mig selv - at det ikke kunne lade sig gøre. Men jeg gjorde det. - Hvis du ikke var blevet musiker, hvad så? - Så var jeg blevet kok. Eller noget med børn. Måske en kombination. Jeg kan godt lide, når Jamie Oliver får børn til at spise sundere. Vis mere Luk

- Jeg har det som om, jeg er 18 år igen. Jeg ved så meget, men så finder jeg ud af, at jeg ved så lidt. Det er en skrøbelig følelse, siger Chief 1, som i år er rundet de 50 år. Han fortsætter:

- Nu står jeg midt i orkanens øje igen. Enhver fornuft burde sige, at jeg ikke kan starte en solokarriere i en alder af 47 år. Det er jo vanvittigt. Men det har ligget til mig hele mit liv.

Første store turné aflyst

For fire år siden fik Chief 1 en depression. Han havde haft så travlt med at fylde andre artisters brønde, at han selv var helt tør.

Der var der, han så indad og besluttede sig for, at det var nu, han skulle stå på egne ben. Med et 2019, der gik over al forventning, var der ingen grænser for 2020. Kalenderen for hele året var fyldt, og han havde planlagt sin første store turné i sit eget navn.

Chief 1 har flere gange vundet Melodi Grand Prix som sangskriver. Her sammen med Remée og sangeren Soluna Samay. Foto: René Schütze/Ritzau Scanpix

- Det var for første gang som selvstændig i hele mit liv, at jeg ikke havde en selvmorderisk følelse i januar og februar. Det har jeg haft i alle de andre år, for i musikbranchen sker der ikke en fløjtende fis i starten af året, fortæller han.

Han nåede at spille ét job i Esbjerg, og så lukkede det hele. Nu krydser han fingre for, at de planlagte koncerter i efteråret sker.

- Når alt det her er ovre, kommer det til at vælte ud. Jeg kommer til at spille, synge og danse på samme tid, siger han forventningsfuldt.

