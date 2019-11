Chief One: Vi er ikke ringvrag

Rockers By Choice er på landevejen igen, hvor de fejrer 30-års jubilæum for fuld udblæsning

For nylig fortalte D-A-D-frontmanden Jesper Binzer i et interview med Ekstra Bladet, hvordan rock-drengene har skiftet stoffer og sprut ud med te og bøger, når de er på turné.

Den model er hiphopperne i Rockers By Choice på ingen måde med på.

De fem oprindelige medlemmer af den banebrydende Amager-bande er netop nu på en større genforenings- og jubilæumsturné, og her bliver der ikke drukket ret meget te i tourbussen.

- Vi giver den sgu stadig mega meget gas. Der er ikke så meget ændret der. Vi drikker stadig sjusser og fyrer den af i tour-bussen. Der er rom og cola og gang i den. Sjusser hele vejen. Det er pisse hyggeligt. Vi har et kæmpe lydanlæg og hører old school-hiphop for fuld udblæsning, siger Lars 'Chief One' Pedersen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- For os er det lidt et afbræk, hvor vi får et stort kick ud af at komme ud og spille, men også samtidigt får hygget igennem med vennerne. Lidt er der dog forandret. Vi er for eksempel begyndt at spille yatzy og alle mulige tåbelige kortspil.

Hvad er den største forskel på dengang og nu?

- Man er meget mere taknemmelig nu. I gamle dage tog man det bare lidt for en selvfølge og tænkte ikke så meget over det. Man havde ikke noget at sammenligne det med. Man nyder det på en helt anden måde, end dengang man var 18-19 år.

Har aldrig været bedre

Og dagsformen fejler ifølge Chief One bestemt ikke noget, selv om drengene har mere end tredive års erfaring i bagagen.

- Vi spiller bedre, end vi nogensinde har gjort. På det professionelle plan er det en fornøjelse at være på landevejen med det gamle hold med et show, der kan konkurrere fuldt ud med alle de nye, unge, siger Chief One og tilføjer:

- Vi er altså ikke bare nogle ringvrag, der er taget ud for at tjene nogle penge. Vi gør det for at vise, at vi stadig kan fyre den af. Vi har aldrig været bedre.

Rockers By Choice - her er de i dag

Og fansene er heldigvis også med på spøgen.

- Nogle steder vil folk sgu slet ikke gå hjem, når koncerten er færdig. Så ligger de og roder rundt på gulvet i en breakdance-battle og opfører sig, som om de var tredive år yngre. Det er mega fedt, siger Chief One.

Et spritnyt 'Rockers By Choice'-album skal man dog ikke umiddelbart regne med.

- Det ved man sgu aldrig, men lige nu nyder vi bare at være ude at spille. Jeg kan dog ikke udelukke, vi laver en sang i bussen og prøver den af til en koncert.