Chokeret Hans Otto: Kim er ikke til at undvære

Kim Larsen i godt selskab med Hans Otto Bisgaard og historikeren Palle Lauring i en ældre tv-udsendelse. Foto: Bjarke Ørsted

- Årh, for pokker. Jeg vidste, at Kim var syg, men ikke at det var så galt for med ham. Det er dybt chokerende.

Det var den tidligere DR-vært og musik-kender Hans Otto Bisgaards umiddelbare reaktion, da Ekstra Bladet lige over middag præsenterede ham for den triste nyhed om den legendariske sangers død.

Hans Otto Bisgaard har kendt Kim Larsen i flere årtier, og har også haft private samtaler med sangsnedkeren bag evergreens som 'Kvinde min', 'Joanna', 'Papirsklip' og 'Midt om natten'.

- Det her er et kæmpetab for Danmark. Det kan godt være, man med lidt held kunne finde et andet menneske som Kim. Men som kunstner og sangskriver er han helt enestående. Kim Larsen har ikke sit lige. Han er ikke til at undvære, siger en tydeligt bevæget Hans Otto Bisgaard.

Den legendariske rockgruppe Gasolin' med Villi Jönsson, Kim Larsen, Franz Beckerlee og Søren Berlev. Foto: All Over Press

Kim var umulig at placere

Hans Otto Bisgaard har som koncert-arrangør, konferencier og radiovært kendt Kim Larsen helt tilbage fra 1970, da han var med til at danne rockgruppen Gasolin' og senere indledte en succesfuld solo-karriere.

- Kim og hans daværende kone, Hanne, var nogle gange hjemme og spise hos mig og min familie. Vi havde også private samtaler. Han kunne være svær at komme ind på livet af, men når emnet - i det her tilfælde hans søn, Sylvester, og min søn Jeppe - interesserede ham, så var han virkelig god til at lytte, siger Hans Otto Bisgaard.

Hans Otto Bisgaard beskriver Kim Larsen som en fri fugl, som var umulig at placere som kunstner og menneske. Foto: Søren Osgood

Hans Otto Bisgaard nævner teksten til Larsen-sangen 'Sømand ombord' som sin personlige favorit med mundheldet 'der hvor hjertet, det banker, der lægger vi til - hvis skippers kone vil'.

- Det var der, hvor Kim befandt sig. Han var en fri fugl, og var altid på vej hen til et andet sted, når man troede, at nu havde han fundet sin rigtige plads. Han var sig selv og fuldstændig umulig at placere. Han var lige der, hvor hjertet banker. Mere præcist kan man ikke karrakterisere Kim Larsen som sangskriver og menneske, siger Hans Otto Bisgaard, som for nogle år siden forlod Danmarks Radio til fordel for en rolle som idéudvikler i tv-selskabet Metronome Productions.

Humor, alvor og lyrisk fornemmelse

Manden med øgenavnet 'Bissen', der indledte sin løbebane som frontfigur i Brøndby Pop Club, har flere gange gennemført interview med Kim Larsen og oplevet ham optræde. Han vurderer, at 'nationalskjaldens' mesterskab især bunder i hans særlige evne til at 'ramme den danske folketone'.

Kim Larsen på scenisk hjemmebane i Odense. Foto: Tim Kildeborg Jensen

- Jeg kunne nævne mange dygtige, danske kunstnere. Men ingen der som Kim Larsen besad den der særlige blanding af humor, alvor og lyrisk fornemmelse, siger Hans Otto Bisgaard, der aldrig alene kunne lokke Kim Larsen ind i et tv-studio med argumenter om PR og øget pladesalg.

- Det kan da godt være, at han var god for 77 millioner kroner ved sin død. Men tv og penge interesserede ham ikke. Ikke en skid, siger Hans Otto Bisgaard.

Hans Otto Bisgaard vurderer, at Kim Larsen blanding af alvor, humor og lyrisk fornemmelse er enestående. Foto: Ole Lind

Kim Larsen var den største

'Bissen' var ikke i tvivl om, hvad han skulle foretage sig efter Ekstra Bladets henvendelse. Han ville gå i sit pladearkiv og genopleve Kim Larsens musikalitet og sangstemme.

- Jeg vidste selvfølgelig, at Kim var syg. Men det er så typisk for ham, at han ikke fortalte om det. Det syntes han sikkert ikke ragede andre, siger Hans Otto Bisgaard.

Den erfarne medie-personlighed og musik-kender har ingen problemer med at placere Kim Larsen på en hitliste over danske sangskrivere og spillemænd siden 1970:

- Kim Larsen var den største.