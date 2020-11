Christopher begår løftebrud

Man har et standpunkt, til man tager et nyt.

Det gælder ikke kun i politik. Det gælder åbenbart også i popmusik.

Sangeren Christopher offentliggjorde i februar en 'unik mulighed' for sine fans. De kunne nemlig få lov til at købe billet til idolets 'eneste indendørs headliner i hele 2020', der skulle finde sted 21. november i Falconer Salen i København.

Det er almindeligt kendt i musikbranchen, at det genererer mere interesse, når arrangementer er eksklusive.

På grund af coronarestriktionerne blev det imidlertid ikke muligt at gennemføre showet, og som erstatning for billetkøberne annoncerede Christopher fire koncerter i Store Vega. Så langt, så godt.

Pludselig offentliggjorde hitmageren dog også en række koncerter i blandt andet Odense, Struer, Vejle og Greve, og så var hovedstaden alligevel ikke særlig 'unik'.

Tabte millioner

Popstjernens promoter, Rasmus Søby fra Copenhagen Music, afviser, man har vildledt fans med falsk markedsføring:

- Christopher har jo tabt en hel sommer. Det er en kæmpe millionforretning. Er det forkert at sadle om og spille i den virkelighed, der er nu? Jeg synes ikke, vi snyder nogen, og jeg sover i hvert fald helt trygt.

Rasmus Søby udtaler, at han vil gøre det samme igen af økonomiske årsager:

- Der er helt andre udgifter forbundet med at lave fire koncerter i stedet for en, og Christopher tjener ikke i nærheden af... Synes du, han skal betale for at spille? Vi prøver at få noget i gang, og det er da samfundssind.

Sangerens turné begynder i morgen onsdag for et siddende publikum i Aarhus Musikhus.

Christophers musikkarriere er ikke hans eneste indtægtskilde. Han har eksempelvis ageret reklamesøjle for den franskejede vandflaskeproducent Aqua d'Or samt den kinesiske telegigant Huawei.