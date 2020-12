Christopher: - Det har måske været den skjulte gave

Lyden af 2020 - se eller gense koncerten herunder: Christopher har valgt at se det positive i denne mærkelige tid. Der har været mere plads til at trække sig tilbage og til at fokusere på ny musik

En pandemi, en aflyst Europa-turné og en aflyst Kina og Korea-turné. Det har været et mærkeligt år, men den danske pop-prins Christopher forsøger at se positivt på det hele.

- Jeg er af natur et optimistisk og positivt menneske, så jeg har jo forsøgt at få det bedste ud af det, fortæller han til Ekstra Bladet.

Mange gode ting på trods

For selvom året har været fyldt med aflysninger og usikkerhed, så er der stadig mange gode ting at se tilbage på.

- Jeg synes jo, at streaming-koncerten på ekstrabladet.dk gik megagodt. I denne her tid, hvor man ikke kunne spille, så var det jo virkelig skønt at få lov til foran et lille publikum at give den gas.

Christopher har meget at glæde sig til i 2021. Foto: Per Lange

Inden corona lukkede landet ned, nåede han at spille nogle akustiske koncerter, så det har ikke været helt stille, men der har bestemt været tid til at være i studiet. I starten af 2021 kan Christopher-fans nemlig se frem til en ny sang eller to.

- Der kommer ny musik ud i januar og umiddelbart efter kommer albummet.

- Det har været den skjulte gave det her, fordi jeg har fået lov til at trække stikket. Jeg har haft tid til at trække mig tilbage, og jeg har ikke skullet noget for første gang i rigtig lang tid. Jeg har haft tid til at gå i detaljer med min musik, mere end jeg har kunnet før, så det er jo fedt.

Verden rundt måtte vente

Christopher havde en planlagt turné rundt i Europa og en stor turné i Kina, hvor han også have et planlagt stop i Seoul i Korea. Det har han måtte aflyse, men håber, at det kan lade sig gøre i det kommende år.

- Vi havde faktisk tre udsolgte koncerter i Korea, som vi jo selvfølgelig også har måttet aflyse. Men de er blevet rykket til 2021 og vi ser frem til forhåbentligt at kunne komme af sted.

Hvis der er noget, som dette år har ført med sig, så er det, at intet er sikkert.

- Det er jo super nederen, men samtidig så kan man også sige, at det hele har været fuldstændig ude af vores hænder. Der er ingen, som har kunne styre det her, lyder det fra den danske hitmager.

Ser frem til nyt

Når Christopher tænker på 2021, så sender han ikke andet end positiv energi afsted, og han kan nærmest ikke vente til at hoppe godt ind i det nye år.

- Jeg får jo en bebs engang i det nye år, og så er der jo den nye musik, fortæller han.

- Jeg er så klar til at tage imod 2021 med åbne arme! Og virkelig klar til at sige farvel til 2020, griner han.

