Christopher: Fuldstændig vanvittigt!

Den danske musiker jubler over, at han var den mest spillede musiker i dansk radio i 2019

Det er ikke gået den garvede popdrengs næse forbi, at 2019 var et særdeles godt år på radiofronten.

I et opslag på Instagram jubler han over, at han ifølge en spritny opgørelse fra organisationen Gramex, der forvalter musikrettigheder, var den mest spillede musiker i dansk radio sidste år.

'Absolutely insane!', lyder det fra sangeren på det sociale medie.

Det er første gang siden 2015, at det ikke er Lukas Graham, der topper listen. Graham er dog stadig med i top 3.

I 2019 udgav Christopher sit fjerde album ‘Under the Surface’, hvilket medførte, at han blev den danske hovedartist hos Gramex, der er spillet flest minutter i alt i radioen.

Han har også hele tre sange med i top 20 over Gramex’ mest spillede danske sange i radioen med radiohittene ‘My Heart’, ‘Irony’ og ‘Real Life’.

Og så er han nummer to på listen over de mest spillede danske musikere – altså ikke kun hovedartisterne, men blandt alle Gramex’ medlemmer.

Christopher er således med i toppen af alle Gramex’ top 20-lister i år, lyder det fra organisationen, der har fået en reaktion fra den glade sanger.

- 2019 har været et fuldstændigt fantastisk år. Det var mega fedt at udgive ’Under The Surface’ og mærke den support, der var fra både radioer og fans og i det hele taget, siger han til Gramex.