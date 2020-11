Christopher: - Jeg har corona

Christopher oplyser, at han er blevet testet positiv for corona.

Popstjernen har netop skrevet på Facebook, at han 'har det godt' og 'ikke mærker nogen symptomer'.

28-årige Christopher skulle have fortsat sin efterårsturné de kommende dage, men han har nu udskudt koncerter i Aabenraa, Vejle og København til sidste halvdel af december.

På sociale medier forklarer den populære sanger, at han naturligvis er ærgerlig over at måtte flytte den afsluttende del af sin igangværende turné:

'Jeg har det godt og kan ikke mærke nogen symptomer, men jeg bærer på virussen. Jeg ønsker selvfølgelig ikke at give den videre til nogen andre, og derfor er jeg i isolation, indtil jeg kan testes negativ. Jeg har glædet mig så ufatteligt meget til at spille for jer alle og er helt vildt ærgerlig over at måtte flytte disse koncerter.'

Venter første barn

Christopher ser frem til at være tilbage på scenerne:

'Jeg er i isolation og glæder mig til at se min familie, venner, band og sidst men ikke mindst alle jer, jeg skulle have spillet for på denne tour. Så pas på jer selv derude, pas på hinanden og så glæder jeg mig til, vi snart ses igen. Der kommer mere info til alle jer, der har købt billetter.'

Christopher blev gift med Cecille Haugaard på et badehotel i Nordsjælland i sommeren 2019. Foto: Mogens Flindt

Popidolet fra København og hans kone, modellen Cecille Haugaard, offentliggjorde i september, at de venter deres første barn.

Christophers 'Ghost' er nomineret i kategorien Årets Danske Hit, når Danish Music Awards finder sted i hovedstadens Royal Arena på lørdag.

Sangeren har i en knap ti år lang karriere hittet med blandt andre 'Crazy', 'CPH Girls' og 'Twerk It Like Miley'.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Christopher.