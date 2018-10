Christopher sætter foden ned: Mit pladeselskab siger, jeg skal lyve

Sangeren Christopher vil ikke længere lade sig presse til et 'pænt og poleret' ydre

På sin nye single, 'Irony', tackler sanger Christopher svære emner som afhængighed og hykleri.

Det er dog ikke de helt store dødssynder, den populære pop-sanger har forvildet sig ud i, men derimod cigaretter, for lang tid på mobilen og en lyst til stadig at spise kød.

Ikke desto mindre kommer der én hård beskyldning rettet mod Christophers pladeselskab, Warner Music Denmark. Her lyder teksten oversat:

'Men jeg har et manuskript, det må jeg hellere holde mig til. Mit pladeselskab siger, jeg skal lyve.'

Det kræver erfaring

Det er dog, hvis man skal tro den 26-årige sanger selv, lige hårdt nok trukket op. Det var i hvert fald meldingen, da Ekstra Bladet talte med ham på den røde løber.

- Det er sådan en generel følelse af, at alt er en lille smule pænt og poleret på facaden. Jeg føler måske ikke, at jeg er sådan som person.

Det er altså ikke et decideret påbud fra pladeselskabet, som det ellers lyder som i sangen, men derimod velmenende råd.

- Jeg har en masse rådgivere omkring mig, og jeg lytter og bruger deres råd, så meget, som jeg nu kan. Men det er også tit, at jeg er nødt til at gå med min maveforenemmelse. Det kræver, at man har noget erfaring, og det er helt klart noget, jeg er blevet bedre til, siger Christopher.

Det er således en ny og mere ægte Christopher, Danmark skal til at have fornøjelsen af.

Gode råd er dyre

Hvis man skal lytte til den slags råd, koster det altså, i hvert fald ifølge sangen 'Irony', at man giver køb på lidt af sig selv. Men Christopher er ærlig om sin brug råd og rådgivere.

- Det er jo en balance. For man skal også lytte, til de folk man har omkring sig. Der er ikke noget af det, jeg har opnået som sanger, som jeg kunne have klaret alene, siger han.

Åbenheden var dog svær at finde, da Ekstra Bladet tog kontakt til pladeselskabet Warner Music Denmark eller Christophers management, Dimberg Jernberg Management. De ville hverken svare på spørgsmål eller kontakte sangeren.

Og det er vel ironisk, at en tekst om åbenhed næsten blev tysset ihjel.

