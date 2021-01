Corona-udmelding fra Roskilde Festival

Det var i forvejen svært at forestille sig, at sommerens store musikfestivaler i ind- og udland skulle kunne gennemføres i en form, der minder bare en lille smule om det, de mange fans kender og elsker.

Med udsigten til, at den markant mere smitsomme corona-mutation, der har udgangspunkt i Storbritannien og går under betegnelsen B117, kommer til at dominere fra midten af februar, ser det ud til at være blevet endnu sværere.

Roskilde Festival afslører hovednavn

Trykket skal falde

I et svar til Ekstra Bladet meddeler Roskilde Festivals direktør, Signe Lopdrup, da også, at optimismen er forsigtig, og at man følger med i udviklingen.

Man understreger samtidig, at det er en forudsætning for en afholdelse af Roskilde Festival i 2021, at smittetrykket falder, hvilket kan blive en gevaldig udfordring, hvis den nye corona-variant som forventet får overtaget i Danmark.

Den nye variant vurderes at være op til 74 procent mere smitsom end den oprindelige.

'Vi bevarer den forsigtige optimisme og følger samtidig med i udviklingen. En afholdelse af Roskilde Festival afhænger selvfølgelig af de øvrige omstændigheder i samfundet til sommer, og det er en forudsætning, at smittetrykket er faldet,' skriver Roskilde Festival og tilføjer, at de deltager i et samarbejde, der undersøger mulighederne for at gennemføre store arrangementer i den nye virkelighed.

'Vi er desuden engagerede i det studie, der netop er godkendt og sat i gang af Dansk Live og Divisionsforeningen for at undersøge, hvordan vi igen kan gennemføre arrangementer trygt og sikkert.'

Vaccine-pas

Et af de tiltag, der ville kunne gøre det muligt at gennemføre store arrangementer som festivaler og koncerter, er indførelsen af et såkaldt corona-pas, der kan virke som bevis på, at man har dannet antistoffer mod coronavirus.

- Jeg tror, mange festivaler vil bruge det, fordi det kan være med til at sikre, at der ikke sker smitteudbrud ved gennemførslen, siger Esben Marcher, der er sekretariatschef hos Dansk Live til dr.dk.