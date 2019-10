D-A-D-frontmand sparer på kræfterne

Jesper Binzer har turneret Danmark og omegn tyndt med D-A-D-gutterne siden de vilde 80'ere.

Dengang skete det med speederen helt i bund, hvilket Binzer tidligere har fortalt åbent og ærligt om.

- Vi kneppede os op og ned gennem Europa de første par år. Der var smukke, promiskuøse kvinder og stoffer i lange baner, har han tidligere sagt til Euroman.

Da Ekstra Bladet fanger den 54-årige sanger over telefonen onsdag ved middagstid, er han netop rullet ud af køjen i tourbussen og har fået den første kop kaffe

Men det er ikke tømmermænd, der plager den hårdtarbejdende rocksanger, forsikrer han og tilføjer, at den succes, bandet oplever netop nu, er ganske overvældende - selv for en garvet rockrotte.

D-A-D på scenen under dette års Smukfest i Skanderborg. Foto: Per Lange

- Det er ret vildt og ret sindssygt. Jeg tror ikke, vi har haft så meget succes siden 90'erne. Det er virkelig fedt. De fleste af koncerterne på touren er udsolgt, siger han og fortsætter:

- Jeg tror, det har noget at gøre med, at vi har været her længe, og rockfans er kommet op i den alder, hvor de ikke gider spilde taxa, babysitter og middag med konen på en chance. De vil være sikre på, at der er smæk for skillingen, og der er D-A-D nogle af dem, hvor man sige, at den er rimelig sikker hver gang. Folk ved, at der er knald på, når vi går på scenen.

Der er ikke længere så meget gang i tourbussen, som da drengene var helt unge. Foto: Olivia Loftlund

Sparer på kræfterne

I modsætning til de unge turnédage er der i 2019 skruet lidt ned for vanviddet - i hvert fald når gutterne ikke står på scenen.

- Vi sparer på kræfterne. Der findes simpelthen ikke noget mere latterligt og patetisk end bands, der har brugt alle kræfterne i tredje halvleg, som vi jo godt kunne finde på i gamle dage.

- Vi sørger virkelig for at være klar og være tilstede, når folk nu har betalt for det. Det er noget med te og bøger på de rigtige tidspunkter. Selvfølgelig kan vi stadig godt lide det gode liv, så vi går ud og spiser godt og alt det der, men kræfterne bliver mere end nogensinde brugt på scenen.

Så uhæmmet tourbus-druk hører helt og holdent fortiden til?

- Jamen altså vi har prøvet det så mange gange, så vi ved godt, hvordan det er. Og alle har prøvet til hudløshed at vågne op på en hylde i en tourbus, og det er altså ikke det fedeste. Det tager lang tid at komme til den erkendelse, men man lærer det, slutter Jesper Binzer.

