D-A-D ser rødt: Tilbage i amokrus

Kan D-A-D forny sig? Nej. Kan de spille medrivende rock? Ja.

Det er kort sagt essensen af kvartettens første udspil i syv et halvt år, den bistre single ’Burning Star’.

D-A-D genopfinder hverken den dybe eller flade tallerken, men på den bovlamme, danske rockscene anno 2019 er de som tre gamle, gnavne mænd - og en knap så sur og gammel mand - der raserer en porcelænsbutik på forløsende vis.

Den riffbaserede appetitvækker til bandets kommende album lyder ikke som et hit, men D-A-D lyder ligeglade, og det er fedt.

Bistert groove

De har så travlt med at fremture, at de glemmer et omkvæd, hvilket der dog kompenseres for med intens vanvidsenergi, blodsprængte hundeøjne og et tænderskærende groove.

Laust Sonne swinger afsindigt, mens Jesper Binzer vræler sine frustrationer ud tilsat en så harmdirrende fortvivlelse, at man ikke tvivler på, det handler om mere end blot at have glemt madpakken.

I en tid, hvor der laves rockplader i soveværelser, er det desuden en fornøjelse at opleve et irrationelt orkester, der risikerer en invitation fra ’Luksusfælden’, fordi de insisterer på den organiske sound af et rigtigt studie.

T-A-K for det. D-A-D er heldigvis stadig D-A-D.

