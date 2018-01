D-A-D-trommeslager overrasker med nyt job

D-A-D-trommerslager Laust Sonne går i fodsporene på forsanger Jesper Binzer.

I efteråret kunne bandets frontfigur fortælle, at han skulle være radiovært, og nu har Sonne fået samme idé. Det skriver DR i en pressemeddelelse.

Nyt job til Jesper Binzer fra D-A-D

’Mer’ Monitor’ hedder programmet på P6 Beat, hvor Laust Sonne vil gå tæt på en række danske kunstnere og bands.

- Jeg vil give lytterne et unikt indblik i musikbranchen og tage dem med backstage. Vi skal snakke om, hvordan deres musikkarriere startede, hvilke forberedelser og ritualer kunstnerne har inden store koncerter, hvad publikum betyder og meget mere. Jeg glæder mig til at få stillet min nysgerrighed, invitere lytterne med ind under huden på en lang række kunstnere og derved give dem lidt insiderviden til en spændende verden, som jeg selv kender rigtig godt, siger Laust Sonne ifølge pressemeddelelsen.

D-A-D's damemagnet er vild med designertøj: Tyv stjal mine dyre slips

Laust Sonne vil hver uge invitere en ny kunstner i studiet, der skal fortælle alt det, som nysgerrige musikfans gerne vil vide.

'Mer’ Monitor’ sendes første gang torsdag den 11. januar fra kokken 17 og to timer frem. Første gæst er Trentemøller.

Mens Sonne altså skal sende for DR, er Binzer bag mikrofonen på stationen My Rock og kan høres i programmet 'myROCK myWAY'.