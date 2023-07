Dårligt nyt for Smukfest-gæsterne

Der er regn på menuen over Skanderborg, når der bliver blændet op for årets Smukfest

Årets Smukfest kan gå hen og blive en rigtig våd fornøjelse.

DMI varsler nemlig regn flere dage i den kommende uge, hvor tusindvis af glade festivalgæster samles til musik og fest i Bøgeskoven i Skanderborg.

- For Smukfest og resten af landet gælder det lige nu, at vi stadig ligger i en periode med en meget ustadig vejrtype, hvor det skiftevis går fra nogen sol og mest tørt til byger og regn, og det er også det, vi ser ind i under Smukfest, lyder det fra Hans Peter Wandler, der er vagthavende meteorolog hos DMI.

Allerede søndag, når festivalen starter og tager imod de første gæster på campingområderne, kan det blive en våd omgang.

- Søndag ser det ud til, at det vil være skyet det meste af dagen, og der kan komme regn og byger, siger han.

Der bliver nok brug for et regnslag, når det er koncerttid på Smukfest. Foto: Per Lange

Front truer

Tirsdag og onsdag kan regnvejret dog vise sig at blive mere markant.

- Tirsdag og onsdag kommer der en front ind over med vedvarende regn og byger, og her kan der potentielt komme meget regn, siger han og fortæller, at det dog er svært at sige, hvor meget regn der kommer på nuværende tidspunkt.

- Der kommer en opklaring onsdag aften, men derefter ser det ud til, at det skal være ustadigt vejr med regn og blæst fra nordvest. Lige nu ser det ud til, at vi alle dage vil få temperaturer omkring 18 og 20 grader.

Meteorologen råder da derfor også festivalgæsterne til, at de sammen med deres telt og klapstol pakker regntøj og gummistøvler.

- Det er en klog løsning at tage regntøjet og gummistøvlerne med, siger han og anbefaler samtidig gæsterne til at orientere sig om vejret løbende.

Årets Smukfest løber fra 30. juli til 6. august, og du kan følge Ekstra Bladets dækning af festivalen hele ugen her på eb.dk.