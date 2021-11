Danmark får ny musikfestival

Danmark er angiveligt stadig det land i verden med flest musikfestivaler per indbygger.

Nu har vi fået en mere.

Syd For Solen er navnet på en ny tredages begivenhed, der finder sted første gang i Søndermarken i København 10.-12. juni 2022.

Arrangøren er Smash!Bang!Pow!, som også står bag hovedstadens udsolgte kæmpekoncerter med Ed Sheeran i august.

Syd For Solen skriver i en pressemeddelelse, at man har ambitioner om at 'danne den ultimative ramme for de magiske og uforglemmelige festivaloplevelser, som så mange danskere ser frem til hver sommer'.

Store stjerner

Festivalen vil 'præsentere et program bestående af både de helt store danske og internationale stjerner og dem, der er godt på vej til at blive det'.

Hver dag vil få sin 'egen musikalske dagsorden'. Plakatens første navne offentliggøres i løbet af den kommende måned.

Syd For Solen får plads til omkring 15.000 daglige gæster. Dagsbilletter koster 650 kroner og sættes til salg i løbet af efteråret.

Søndermarken har tidligere lagt græs til blandt andet festivalen Vanguard, der aldrig opnåede den store succes.