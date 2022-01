Danmark får ny rockfestival

Efter to år med pandemi tegner sommeren 2022 til at blive den mest intense musiksæson nogensinde.

Og nu er den lige blevet mere intens.

Horsens offentliggør nemlig endnu et arrangement i festivallandskabet med Jailbreak.

Som navnet antyder finder rockeventen sted i det nedlagte Horsens Statsfængsel, der de senere år er blevet brugt til koncertsted.

På plakaten er foreløbigt svenske Sabaton, tyske Accept, finske Steve 'N' Seagulls samt danske Jesper Binzer og Electric Guitars. Flere navne offentliggøres løbende.

Folkene bag Copenhell

Jailbreak afvikles lørdag 13. august. I fremtiden er det meningen, at festivalen skal udvikle sig til en begivenhed, der finder sted over flere dage.

Bag festivalen står kulturnetværket Horsens & Friends og Live Nation, som også arrangerer blandt andet Copenhell.

Sabaton har i øvrigt udskudt deres koncert 6. marts i Royal Arena i København på ubestemt tid. Gruppen udsender albummet 'The War to End All Wars' i begyndelsen af marts.

Både Thin Lizzy og AC/DC har skrevet sange med titlen 'Jailbreak', så den nystartede festival har historien på plads i Horsens, der desuden er en af Jyllands traditionelle bastioner for hardrock.

Billetsalget begynder på mandag 31. januar klokken 10 via ticketmaster.dk.

Billetprisen er på 795 kroner plus gebyr.