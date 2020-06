Danmarks ukendte superstjerne

Musikere som Medina, Gili, Kesi og Nik og Jay ved de fleste danskere hvem er. Men nu er der en ung fyr på 19 år fra en lille jysk by, som ånder de kendte musikere i nakken.

Men han er hidtil ukendt i Danmark.

Flere end en million

Jonas Hechmann går under kunstnernavnet Jhove, hvor han hitter med numre som 'If Only You Knew' og 'What If It All Turned out Fine'.

Han er en af Danmarks mest afspillede kunstnere på musiktjenesten Spotify for tiden. Han slår Gilli, Kesi, Nik og Jay, både far og søn Helmig til sammen og Medina med længder på månedlige afspilninger på musiktjenesten.

Jhove har i skrivende stund mere end 1,5 million afspilninger.

Meget ydmyg

Selv er den unge fyr meget ydmyg omkring sit musikalske eventyr, som er nået verden rundt.

- Jeg har lige sagt op i Post Nord, hvor jeg arbejdede indtil for nyligt. Nu lever jeg kun af musikken, fortæller Jonas Hechmann til Ekstra Bladet, som ikke vil fortælle, hvor meget han tjener, men gør det klart overfor Ekstra Bladet, at han klarer sig fint kun med musikken lige nu:

- Jeg sagde op med god grund. Jeg lever fint.

Tre gange så populær som Kesi

Men han gør det også klart, at de store penge ikke ligger i antal streaminger, men i de sponsorater de store kendte kunstnere får.

- Det er da helt vildt - du er tre gange så populær som Kesi og to gange så populær som Gilli. Det må man da tjene godt på?

- Det er sponsoraterne, som de store kunstnere tjener mange penge på. Ikke antal streamings. Men det er da mega fedt at have flere streams end dem, griner han og fortsætter:

- Man kan da håbe på, at det også går fremad med mig.

Hjemme hos mor og far

Musikken laver Jonas Hechmann selv på sin computer i barndomshjemmet i Egtved i Sydjylland.

- Jeg laver det på min computer inde på mit værelse. Det er et meget gammelt keyboard, så det kan være, at jeg skal til at investere i noget nyt, fortæller han med et grin.

Han laver stadig sin musik selv, men han har på sin seneste udgivelse haft et label med ind over. Men han er stadig en fri fugl.

- Jeg er ikke signet hos dem. Jeg lavede bare mit seneste album med dem.

Hitter verden rundt

Den unge fyr er ikke et kendt ansigt i Danmark, men hans musik hitter verden over.

- Det er ret sjovt, for jeg kan se, hvor i verden folk lytter til min musik. Det er hovedsageligt i Amerika og i Asien.

Helt konkret bliver Jhove allermest afspillet i Santiago, Sao Paulo, Singapore, Sydney og i Los Angeles.

- Paris er også ved at komme med, men de er ikke i nærheden af de andre steder endnu.

Startede som en hobby

Jonas Hechmann startede med at lave musik, da han begyndte i 1.g. En af drengene fra klassen lavede allerede musik, og det var der, Jonas Hechmann fik interesse for faget.

- Jeg startede faktisk med at lægge min musik på SoundCloud i nogle år, inden jeg begyndte at lægge det op på Spotify. Dengang var det ikke så specificeret. Jeg lavede lidt af hvert, fortæller han.

- Min musik kom ud, fordi jeg skrev til nogle af de store spillelister på Spotify og fik nogle af mine sange på de lister, og det blev bare spredt derefter.

Nu har Jonas Hechmann fundet en helt specifik vej.

- Jeg laver lofi musik, som er musik, som er motiverende, hvis man sidder og laver lektier eller roligt at afspille i supermarkedet. Det er meningen, at det skal være i baggrunden.