Danser med Drenge-medlemmer sletter kritik

Retorikken var ikke til at tage fejl af, da medlemmer af Danser med Drenge på stribe i fredags trak sig ud af bandet, der blev stiftet af Klaus Kjellerup tilbage i 1993.

De tog på det kraftigste afstand fra de kontroversielle holdninger til krigen i Ukraine og pressens dækning af den, Kjellerup havde ytret på Twitter.

I en fælles udtalelse på Danser med Drenges Facebook-side skrev bandet følgende:

'I løbet af det sidste døgn er vi blevet opmærksom på dine mange voldsomme og frastødende ytringer omkring situationen i Ukraine. Vi er dybt chokeret og ønsker på ingen måde at være en del af dine synspunkter. Det er holdninger som uimodsagt vil fremstå som Danser med Drenges, hvilket det absolut ikke er, og som vi er forpligtigede til at tage afstand fra. På baggrund af dette er det ikke muligt for os at gennemføre den kommende turné sammen med dig og vi træder ligeledes ud af et fremtidigt samarbejde', stod der i opslaget, der var underskrevet af Steffen, Morten, Kasper og Rie.

Gruppen var rystet over Klaus Kjellerups udtalelser. Foto: Ritzau Scanpix

Det opslag blev først redigeret til en noget mildere tekst, hvor det fremgik, at der var uoverensstemmelser i bandet, som man nu forsøgte at løse. Nu er opslaget helt væk fra Facebook.

På flere af Danser med Drengene-medlemmernes egne Facebook-profiler havde de valgt at dele samme ordlyd. Blandt andet delte trommeslager Kasper Langkjær opslaget.

Det er nu ikke længere at finde på hans profil.

Keyboard-spiller Morten Bolvig har dog holdt fast i opslaget.

Forsanger Rie Rasmussen havde lavet sin egen tekst, hvor hun uddybede, hvorfor hun ikke længere kunne se et samarbejde med Klaus Kjellerup.

'Jeg har prøvet … Mange gange … I lang tid …- at forklare Klaus Kjellerup, at han har et ansvar som kapelmester og direktør for et helt hold af voksne mennesker i Danser med drenge. Men jeg må smide håndklædet i ringen. Jeg kan ikke længere stå på mål for hans retorik og holdninger. Det har jeg aldrig kunnet, men det topper nu,' skrev hun på Facebook.

'Jeg er dybt berørt. Både af situationen i Ukraine og situationen i Danser med drenge. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske. Men en ting ved jeg - man kæmper langt bedre, når man kæmper sammen,' sluttede Rie Rasmussen opslaget, som hun nu har valgt at fjerne fra Facebook.

Ekstra Bladet har forsøgt at få opklaret, hvad der ligger til grund for, at kritikken af Klaus Kjellerup pludselig er væk.

De medlemmer, der har reageret på vores henvendelse, har ikke ønsket at kommentere sagen.

Klaus Kjellerup lagde sig efter gruppens kritik fladt ned og undskyldte de ting, havde havde skrevet på Twitter. Se hvad han sagde i klippet øverst i denne artikel.

Stanley Møller, der også er medlem af bandet, har været ud og støtte Danser med Drengen-grundlægggeren. Læs den historie her.