Dansk 90'er-gruppe med kæmpehit genopstår efter 18 år

År efter år dukker Juice op, når julen nærmer sig.

Sammen med duoen S.O.A.P., sangerinden Christina Undhjem og ikke mindst rapperen og popproduceren Remee synger de nemlig med på nummeret "Let Love Be Love", som sidstnævnte stod bag.

En sang, der gennem de sidste 10 år har udviklet sig til en sand juleklassiker på playlisten, og som i Danmark er mindst lige så populær - hvis ikke mere - som Wham!s megahit "Last Christmas".

Men i år dukker Juice op på playlisterne i mere end én forstand. To af gruppens tre medlemmer, Anne Rani og Eve Horne, har nemlig fundet sammen igen og udkommer den 26. oktober med singlen "Stay".

Det er 18 år siden, at de sidst lavede ny musik sammen.

- Vi er begge blevet i musikken, siden vi stoppede i Juice, og nu føles timingen rigtig til at finde sammen igen, fortæller Anne Rani over telefonen fra den spanske ferieø Ibiza, hvor hun har været bosat siden 2009.

- Vi skulle spille et par shows hernede og havde lagt en video på Facebook, som vores gamle booker, Giovanni (Gambino, red.), så, og så skrev vi sammen og tog et møde i København. Han havde en stærk vision for at bringe Juice tilbage, og det var vi klar på, fortæller Anne Rani.

Også gruppens gamle producer, Peter Biker, der var med, da gruppen strøg ind på hitlisterne med deres r'n'b-lyd i 90'erne, er med om bord igen.

- Det var ham, der i sin tid kreerede vores lyd, så det gav god mening, at han skulle med indover, og det havde han heldigvis lyst til, fortæller Anne Rani, der i dag er 42 år.

Siden Juice gik fra hinanden, har hun udgivet musik både som solist og i andre konstellationer, og så har hun arbejdet som vokalcoach og arrangeret musikworkshops på Ibiza.

Men når hun tænker tilbage, husker hun tiden i pigegruppen som både hektisk og sjov.

- Jeg hoppede jo ud af 2.g for at skrive kontrakt med pladeselskabet EMI. Vi var nogle unge teenagepiger med masser af ego og gåpåmod, og vi havde nogle fantastiske oplevelser, siger hun.

- Vi varmede blandt andet op for boybandet Five på deres Europa-turné, og der optrådte vi på Wembley Stadium, fortæller sangerinden.

Efter fem år på farten blev gruppen, der på det tidspunkt også bestod af sangerinden Maria Hamer, dog enig om at trække stikket. Det var tilbage i 2000.

- Vi var på Ibiza og optræde, og vi havde knoklet det år med både en Europa-turné og en turné i Asien. Vi var meget trætte alle tre, og vi ville gerne forskellige ting.

- Vi havde været i gang i fem år, og vi var jo også blevet ældre. Vi sad en aften og spiste middag på Ibiza, og der skålede vi på det og sagde: "Lad os stoppe, mens legen er god, og vi stadig er venner, i stedet for at lade det køre ud og blive surt og tvært", siger Anne Rani.

- Så tog vi tilbage til Danmark og EMI og sagde til dem, at vi havde besluttet i fællesskab, at det var tid til at stoppe det. Og så var det det, siger hun.

Gruppens tredje medlem, Maria Hamer, havde ambitioner om en solokarriere, og den er stadig hendes førsteprioritet. Derfor sagde hun nej, da Anne Rani og Eve Horne kontaktede hende og spurgte, om hun ville være med til at gendanne gruppen, forklarer Anne Rani.

- Maria blev selvfølgelig spurgt, om hun ville være med igen, men hun har takket nej. Hun er dog super glad på vores vegne, så der er ingen sure miner. Hun er bare et andet sted i livet og er i gang med sin egen musik, så hun havde ikke lyst til at være med i Juice igen, siger Anne Rani.

Selv om gruppen for mange associeres med "Let Love Be Love", så kan Anne Rani ikke garantere, at den vil være på setlisten, når hun og Eve Horne på et tidspunkt tager ud og optræder sammen under navnet Juice.

- Vi var jo flere om at synge det nummer, så at stå to mennesker og bære den er måske lige i overkanten.

- Jeg synes også, at folk fortjener, at den bliver sunget af flere, for det er jo det, den er skrevet til. Så jeg tror ikke, den kommer på vores repertoire, men man ved selvfølgelig aldrig, hvad der sker, når december nærmer sig, siger hun.