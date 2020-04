Dansk band på turné uden koncerter

Psyched Up Janis skulle denne weekend have været rundt i landet sammen med kollegaerne i Dizzy Mizz Lizzy.

De stort anlagte koncerter er som bekendt blevet aflyst på grund af coronakrisen og det tilhørende forsamlingsforbud, men det har ikke stoppet Psyched Up Janis fra alligevel at starte bandbussen op.

I stedet for at spille koncerter har de valgt at sælge nytrykte vinyludgaver af deres albums fra bagsmækken af bandbussen.

Den usædvanlige turné begyndte i går i Aalborg hvorefter Aarhus og Odense stod på plakaten.

Flyveforbud

Søndag er det foreløbigt sidste stop på 'turnéen' Folkets Park på Nørrebro i København, hvor bandbussen holder frem til klokken 14.00.

På grund af flyveforbud er det dog kun bandets ene halvdel - bassist Jakob Krogh Jørgensen - der er på pletten.

- Det er lidt specielt at komme rundt på den her måde. Det mest specielle er vel nok, at man ikke kan komme tæt på fansene og kramme folk. Heldigvis kan man stadig fornemme, at folk er glade og glæder sig til, at vi kan komme ud og spille igen - forhåbentligt til efteråret, siger Jakob Krogh Jørgensen til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Vi er stadig først og fremmest et liveband. Det er nummet et for os, men det er fedt lige at se, at fansene stadig er der.

Bandets sangskriver og frontmand, Sune Rose Wagner, befinder sig i skrivende stund i USA, hvor han er bosat.