Dansk band slår megastjerner

Succesen fortsætter for Jung.

Det kometagtige popband sender albummet 'Forfra forbundet' direkte ind som nummer et, efter sidste års debut, 'Blitz', har ligget ikke mindre end 69 uger på top 40.

Jung slår dermed megabandet Coldplay, der lander på 6. pladsen med 'Music of the Spheres'.

Coldplay har netop solgt astronomiske en million koncertbilletter til sommerens stadionturné i Europa, og englændernes niende album indtager da også førstepladsen i blandt andet Frankrig, Australien og hjemlandet.

Jung nøjes med at drage rundt til arenaer og sportshaller i Danmark sidst på året.

Triumf for Adele

Adele er tilbage i triumf med singlen 'Easy On Me', der debuterer på førstepladsen i Danmark og mere end tyve andre lande, som inkluderer USA, Storbritannien og Tyskland.

Pianoballadens popularitet herhjemme bevirker, at alle sangerindens tre album er tilbage på albumcharten. Nummer fire, der har fået titlen '30', følger 19. november.

Adele har annonceret to gigantiske koncerter i hjembyen London næste sommer. Foto: Simon Emmett

'Easy On Me' skubber 'Stor mand' med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg ned på andenpladsen, efter den har toppet i to uger.

Medina flopper totalt igen. Jydens aktuelle single, 'Lige bange', misser top 40, hvilket efterhånden er blevet hverdag for det før så populære popidol.

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk.

Næste uge er nye udgivelser fra Elton John, Lana Del Rey og Duran Duran i betragtning til en placering på albumcharts verden over.