Dansk band stopper efter 17 år

Dúné har netop meddelt i 'Go' Morgen Danmark', at de trækker stikket

Det er mere end 17 år siden, bandet Dúné blev dannet, men nu er det slut. Det har det danske band onsdag morgen meddelt på direkte tv i 'Go' Morgen Danmark' på TV2.

Dúnés tre nuværende medlemmer, Mattias Kolstrup, Ole Bjórn og Piotrek Wasilewski var alle med i programmet, og de fortalte samstemmende, at det er i fred og fordragelighed, at de har valgt at bryde med hinanden.

Mavefornemmelsen var der bare ikke mere, lød det fra trioen.

- Nogle gange bliver svære beslutninger trukket lidt ud, selvom vi har haft en mavefornemmelse. Men når man rykker på en mavefornemmelse og gør alvor ud af det, så kan man mærke, om det var rigtigt eller forkert, siger Mattias Kolstrup til tv2.dk.

Og beslutningen er helt rigtig, er bandets medlemmer enige om.

Dúné blev dannet tilbage i 2001 og hed den gang The Black Headed Gulls. Året efter ændrede de navn til Dúné. Bandet har siden haft skiftende medlemmer. Forsanger Mattias Kolstrup har været med helt fra start, mens bassist Piotrek Wasilewski kom med året efter. Keyboardspiller Ole Bjórn har været med de seneste 15 år.

Det er ikke kun i Danmark, at Dúné har haft godt gang i karrieren. De har blandt andet været opvarmningsband Foo Fighters og Muse, og de har været på turné i Asien.

Helt slut er det dog ikke endnu med bandet, der har udgivet fire albums. Dúné har to koncerter tilbage i kalenderen. Den første er i denne weekend på SmukFest. Det definitive punktum bliver sat 25. august i Store Vega.

Siden nyheden om bandets opløsning blev offentliggjort, har flere skrevet til Dúné på deres Facebook-profil.

- Har lige set jer i 'Go' Morgen Danmark' og så blev det jeg frygtede virkelighed..... Øv øv øv. Mattias du var den eneste der ikke løftede lidt af hvad fremtiden bringer for dig - men med din unikke stemme og helt særlige evne til at performe - forpligter det at at fortsætte indenfor musikken, skriver Line Andersen.

- Åh nej en trist nyhed. Men held og lykke på jeres vej frem i et helt nyt liv for jer alle, skriver Kirsten Kristiansen.

Stefanie Lorenzen er ramt af Dúnés farvel.

- Jeg tuder på arbejdet! I er så seje og elsket og forhelvede tak for 14 fantastiske år!, skriver hun.