Dansk boyband overrasker: 'Det er på tide'

Page Four er efter deres brud i 2018 kommet på andre tanker her fem år senere. Nu har de pludselig udgivet en ny single, og i tirsdags gav de comeback-koncert på Hotel Cecil i København

Take That gik fra hinanden - og fandt sammen igen.

Westlife har også gjort det.

Backstreet Boys er vist aldrig rigtig stoppet, men har holdt deres pauser undervejs siden 90'erne.

Og her i lille Danevang har vi nu vores egen pendant: Page Four.

I slutningen af marts 2018 skrev vi her på Ekstra Bladet, at det ellers af mange unge piger så idoliserede danske boyband var gået i opløsning.

Nu kan vi så her fem år efter skrive, at gruppen er gendannet.

- Vi har fundet sammen igen, fordi vi savner spas og løjer, vi savner hinanden, vi savner musikken og at være ude at optræde sammen., fortæller de til DR.

'Det' på tide', lyder teksten til et billede, som Page Four har lagt op på boybandets Instagram-profil.

Annonce:

Her kan man på et billede af de fire gutter se, at det er tydeligt, de ikke længere helt ligner de purunge teenagere, de engang var, men gruppen fortæller, at det at de er blevet fem år ældre, gør, at projektet har fået ny og 'sindssygt lækker' glød.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Sådan se det ud for syv år siden, da Page Four gav koncert i forbindelse med The Voice '16 i Tivoli. Foto: Henning Hjorth

Og her Page Four som de ser ud i 2023. Foto: Malou Vagn

Det skabte ellers mange tårer blandt deres trofaste unge fanskare, da de fire gutter Jonas Eilskov, Stefan Hjort, Pelle Højer og Lauritz Christensen fra Page Four meldte ud, at de gik hver til sit.

De ville ud på egne ben og skabe deres egne solokarrierer - med blandet succes til følge. Mildt sagt.

Bandmedlemmerne er dog forblevet venner, så til en julefrokost blev de enige om at forsøge igen.

Om de kan skabe lige så store succeser som debutsinglen 'Sommer' og numre som '17 år', 'Du og jeg' og 'Fucking Smuk' er uvist.

Gruppen har dog nu smidt et nyt nummer på gaden - en sang, der bærer titlen 'Du Hader Mig'.

Ifølge dr.dk gav boybandet endvdere koncert tirsdag på Hotel Cecil for at fejre deres comecback.