Dansk festival aflyst: Gæsterne får ikke deres penge tilbage

Hvad der skulle have været det nyeste skud på det danske festivaltræ, visnede bort hurtigere, end nogen havde regnet med.

Ikke mindst hvad der skulle have været 2.600 glade festivalgæster, som nu står med en billet til 500 kroner til festivalen Hede Rytmer i Esbjerg.

Arrangørerne af festivalen har nemlig valgt at aflyse den to dage lange festival, efter dens søsterfestival af samme navn i Randers klarede sig ualmindeligt dårligt.

Tilbage står Karina Maria Nilsson, som havde glædet sig til en dag med familien - og ikke mindst med Burhan G.

- Vi var en flok, der skulle derover, men nu kan vi læse i medierne, at det er aflyst. Det mindste, de kunne have gjort, var at sende en mail til os, der havde købt billetter først. Vi har brugt penge fra vores husholdning, og man vil gerne ud og have en god dag med familien. Men så regnede det i Randers, og det har åbenbart kostet dem for meget, siger hun til Ekstra Bladet.

Hede Rytmer har meldt ud, at de forsøger at lave en løsning, hvor de afholder festivalen næste år og dette års billetter er gyldige. Karina Nilsson tror dog ikke helt på projektet.

- Man kan se, at der ikke er råd til det. Så kan vi jo godt regne ud, hvad klokken er slået. Jeg har vinket farvel til mine penge, siger hun til Ekstra Bladet.

Karina Nilsson er 'superfan' af Burhan G, hvorfor hun havde glædet sig til at høre hans koncert på festivalen. Hun står nu med en billet til 500 kroner, der er værdiløs. FOTO: Privatfoto.

Det regnede i Randers

Ifølge direktør for Hede Rytmer, Oliver Zähringe, er den dårlige omsætning fra festivalen i Randers skyld i den ærgerlige beslutning.

- Konsekvenserne efter festivalen i Randers, som druknede i regn, har været omfattende. Selv om arrangementerne afholdes af to forskellige foreninger, har følgerne af Randers-festivalen sat tingene i stå i en grad, så det ikke længere er muligt at rette op på.

- Får folk deres penge tilbage?

- Som det står nu, kan vi ikke honorere alle de krav, som vil følge ved en aflysning, så nej.

- Burde I ikke have planlagt sådan, at en regnvejrsdag under festivalen i Randers ikke ville få aflyst festivalen i Esbjerg?

- Mange medier, inklusive jer selv, skrev historien om Randers uden at ulejlige sig med at få vores kommentarer. Rygterne løb hurtigt, og få dage efter stoppede alt salg, og snakken i Esbjerg var, at det var aflyst. Vi var tæt på finde ekstra ekstern økonomi, men til sidst løb tiden fra os. Og så var der risiko for at ende i samme situation som i Randers, siger han til Ekstra Bladet.

Karina Nilsson vil gerne til festival næste år, hvis de formår at lave den løsning. Hun tror dog, at festivalen vil få svært ved at sælge billetter fremover.

- Jeg stoler ikke helt på det med, at de måske holder noget til næste år. Hvis de gør, er der nok mange, der ikke tør at købe billet, og så bliver det endnu sværere at afholde festivalen, siger hun.

