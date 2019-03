Dansk festival: Det er sidste chance

Der bliver fyldt i helvede i år.

Metalfestivalen Copenhell har netop meldt ud, at der kun er få billetter tilbage til sommerens rabalder på Refshaleøen.

Man skal altså have ild i røven, hvis man vil sikre sig et armbånd, når festivalen fejrer tiårsjubilæum.

Partoutbilletterne er røget for længst, mens Copenhell nu er ved at løbe tør for dem, der gælder til tre dage.

Endagsbilletterne til torsdag, hvor Tool optræder, har været udsolgt længe, men der er stadig få endagsbilletter til de andre tre dage.

Historisk interesse

Copenhell kommer op på sammenlagt 25.000 betalende gæster, hvis de sidste armbånd bliver solgt.

Interessen for festivalen har aldrig været større. Det hurtigste begivenheden hidtil blev udsolgt, var tre uger før portene gik op i 2016, hvor Black Sabbath gav dansk afskedskoncert som den årgangs ubestridte topnavn.

Der er næsten tre måneder til Copenhell 2019, som finder sted fra onsdag 19. til lørdag 22. juni.

Udover Tool er årets hovedattraktioner Slipknot, Scorpions, Lamb of God, Slash og Rob Zombie.

Blandt de danske bands er Slægt, Pretty Maids, The Psyke Project samt Demon Head.