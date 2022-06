Dansk festival konkurs

Den bæredygtige festival Tomorrow fik kun lov til at leve ét år og er nu taget under konkursbehandling

Der bliver ingen Tomorrow Festival 2022.

Selskabet bag er gået konkurs. Det fremgår af Statstidende, og på sin hjemmeside har Tomorrow kommenteret beslutningen omkring at lukke ned.

'Det betyder, at Tomorrow ikke som planlagt afholder anden sæson den 26.-27. august 2022 i Valbyparken af Tomorrow Festival, Tomorrow Summit og Imagine Tomorrow. Dette skyldes, at det i modsætning til sidste år har vist sig for vanskeligt at tilvejebringe den nødvendige medfinansiering fra virksomheder og fonde,' lyder det.

Arrangementet blev første gang afholdt i 2021 og bestod af en blanding af musik, oplæg og oplevelser med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

I år var navne som Lydmor, The Raveonettes og Iris Gold planlagt som musikindslag, mens blandt andre Özlem Cekic, Uffe Elbæk og Svend Brinkmann kunne opleves i forskellige samtaler.

Krig og inflation får skylden

Men det bliver altså ikke til noget, og det ærgrer stifter og CEO Caroline Søeborg Ahlefeldt.

'Vi er stolte over at have inspireret folk til at lægge deres vaner om. Vores data, fokusgrupper og tilbagemeldinger viser, at vi har inspireret gæsterne til at spise vegetarisk, til at benytte mere bæredygtige transportformer og så har de ikke mindst fået styrket troen på, at det nytter at bidrage til den grønne omstilling,' siger hun i pressemeddelelsen.

Caroline Søeborg Ahlefeldt har stiftet Tomorrow. Hun har tidligere været gift med greve Michael Ahlefeldt fra Egeskov Slot, men de blev skilt i 2016. PR-foto: Rune Kvist/Tomorrow

Hun giver blandt andet inflationen og krigen i Ukraine skylden.

'Men vi må erkende, at det i år ikke er lykkedes at få finansiering på plads. Vi lever i usikre tider og har måttet sande, at krigen i Ukraine, stigende priser og inflation har skabt stor usikkerhed hos virksomhederne, som derfor naturligt vælger at fokusere på egen forretning.'

'Vi har fantastiske partnere med om bord, men det er ikke rimeligt over for hverken dem, leverandører eller billetindehavere at fortsætte, når vi vurderer, at vi de kommende måneder ikke kan skaffe den sidste nødvendige kapital,' fortsætter Caroline Søeborg Ahlefeldt.

Ifølge pressemeddelelsen var der 9000 festivalgæster i 2021. I år kostede en dagsbillet 199 kroner.

Tomorrow Collective ApS omsatte sidste år for 17.595.698 kroner, men på bundlinjen præsenterede selskabet et underskud på 1.743.295 kroner. Egenkapitalen var negativ med et minus på 1.769.024 kroner.