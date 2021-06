Dansk festival scorer Metallica

Det bliver ikke større.

Verdens største metalnavn rammer Danmarks største metalfestival, når Metallica med Danmarks største musikstjerne bag trommerne indtager Copenhell onsdag 15. juni 2022.

Lars Ulrich og co. har aldrig tidligere optrådt på Copenhell, der ikke overraskende har svært ved at få både arme og djævlehorn ned.

Festivaldirektør Jeppe Nissen udtaler i en pressemeddelelse:

'Det er en fuldstændig gigantisk ære for os at kunne præsentere så stort et band for Copenhells publikum. Folk har nu i flere år hungret efter at komme på festival, og de har beholdt deres billetter i troen på, at vi nok skulle vende hårdt tilbage. Og så gør vi det med det største band i rock- og metalmusikkens historie og med en af de stærkeste festivalplakater på dansk jord nogensinde!'.

Legendariske bands

Metallicas koncert på Copenhells første dag markerer en opgradering af 'opvarmningsdagen' til en fuld festivaldag, så Copenhell fra og med næste år bliver en begivenhed på fire dage.

Festivalen har desuden legendariske bands som Iron Maiden, Kiss og Judas Priest på programmet, der også allerede tæller blandt mange andre Mercyful Fate, Korn og The Hellacopters.

Lars Ulrich har sendt en hilsen fra San Francisco om Metallicas show på Copenhell. Video: Live Nation

Metallica var senest på dansk grund i 2019, hvor kvartetten fyldte Parken. Gruppen har ikke optrådt på en festival i Lars Ulrichs hjemland siden koncerten på Roskilde i 2013.

Copenhell finder sted på Refshaleøen i København, der er første stop på mastodonternes togt i Europa næste år og samtidig turneens eneste besøg i Norden.

Tilbage i 2016 luftede Lars Ulrich muligheden for, at Metallica i fremtiden ville spille på Copenhell i et interview med Ekstra Bladet.

Den populære metalfestival blev udsolgt på rekordtid i 2020, hvorefter den måtte aflyses grundet coronakrisen. 2021-udgaven skulle være begyndt i dag, men blev som bekendt også aflyst.

Copenhells trofaste publikum har i stor stil holdt på billetten til 2022, men et mindre antal armbånd sættes i salg næste uge.

Læs mere om billetsalget på Copenhells hjemmeside.

Festivalen har eksisteret siden 2010 og samlede i 2019 omkring 25.000 betalende metalfans.