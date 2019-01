Dansk festival trækker stikket: Holder et års pause

De seneste syv år har der hvert år på øen Lilleø været afholdt Apple Flower Festival, hvor deltagerne er blevet underholdt af musiknavne som Mads Langer, Pernille Rosendahl, Master Fatman og Johnny Reimar og bespist med kreativ festivalmad udtænkt af Claus Meyer.

I år må trofaste fans dog se langt efter festivalen, da holdet bag har besluttet, at det er tid til et års tænkepause. Det skriver folketidende.dk

- Vores mavefornemmelse siger os, at vi skal holde pause nu. Der er sket mange ting, siden vi startede, og vi ønsker, at festivalen skal fortsætte mange år frem i tiden. Efter syv år vil vi også gerne sikre os, at det ikke bare bliver en gentagelse af sidste år. Så vi hele tiden kan skabe fantastiske øjeblikke, forklarer Christian Dalholt, der står for festivalens pressekontakt, til folketidende.dk

Madmanden Claus Meyer og musikmanden Kenneth Bager står bag den lille festival på Lilleø. Foto: Finn Frandsen

En del af begrundelsen for at trække stikket i et år er, at man har brug for tid til at sikre, at festivalen ikke er alt for usikker i forhold til vejr og økonomi.

- Logistisk er det en stor mundfuld at arrangere noget brugbart for små tusinde mennesker på en ø med relativt begrænset infrastruktur, hvor det aldrig har været motivet at tjene penge, så balancerer vi år efter år på kanten af det mulige. Derfor sabbatåret, som vi vil bruge på at gentænke os selv, så vi kan vende stærkt tilbage i 2020, skriver Claus Meyer, Kenneth Bager og hele Apple Flower-familien på deres hjemmeside.

Se også: Uvis fremtid for presset dansk festival