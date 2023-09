Dansk festival udsolgt på fem minutter

Michael Falch og datteren arrangerer til næste år festivalen Nær, og billetsalget er gået over al forventning

300 sekunder.

Så lidt tid gik der, fra billetsalget til festivalen Nær gik i gang tidligere i dag, til der kunne meldes udsolgt.

Det er musiker og skuespiller Michael Falch, der sammen med sin datter Mathilde Falch, der ligeledes er musiker, står bag Nær, der altså blev udsolgt på det, der svarer til fem minutter.

Og i et opslag på Facebook jubler Michael Falch da også over interessen for hans nye festival.

'Tak for den enorme interesse for vores nye poetiske charity musikfestival NÆR på Langeland i 2024. Efter 5 minutter var de sidste billetter på hold, meddelte Ticketmaster os, og vi kunne melde UDSOLGT', skriver han og fortsætter med en særlig tak til de kunstnere, der kommer og optræder:

'Tak også i den grad til artisterne på plakaten, I kan sgu sælge billetter'.

På plakaten finder man blandt andre store navne som Sebastian, Oh Land, Lis Sørensen, Peter Sommer og Love Shop.

Nær finder sted på Broløkke Herregaard på Langeland 6.-7. september 2024.