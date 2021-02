Dansk gangster smadrer det hele

Branco er ikke til at skyde igennem.

Rapgangsteren fra Albertslund sidder tungt på albumlistens trone, som han indtager for fjerde uge i træk med 'Baba Business 2', der udkom 1. januar.

Forgængeren, der pudsigt nok hed 'Baba Business', tog førstepladsen fire uger i 2019, og i fjor havde Branco enorm succes i samarbejde med Gilli på albummet 'Euro Connection', der toppede årslisten over de mest populære album herhjemme i 2020.

Branco markerer sig desuden flot på ugens singlechart, hvor han i selskab med RH går direkte ind som nummer to med nyheden 'McQueen'.

Allerede på fredag er hitmageren aktuel med ny musik igen, når han i ledtog med Lukas Graham slipper singlen 'No Evil'. Sangen er blandt de fire nye numre på en såkaldt 'deluxe edition' af 'Baba Business 2', som også udkommer i overmorgen.

Milepæl for Seebach

Der er blot en enkelt nyhed på top 40 af den danske albumliste denne uge. Den jyske popsanger Dopha dumper ind som nummer 38 med debutalbummet 'The Game'.

Rasmus Seebach når en sjælden milepæl med 'Mer' end kærlighed', der nu har tilbragt 250 uger på listen. Popgigantens mest langtidsholdbare udspil er dog 'Ingen kan love dig i morgen', som har 330 uger på top 40 og stadig befinder sig på listen.

De danske charts medregner streaming samt fysisk og digitalt salg. Se den aktuelle albumliste og singlechart på hitlisten.dk

I USA er Morgan Wallan nummer et for tredje uge i træk med 'Dangerous: The Double Album', og det er første gange i otte år, at en countryartist er på førstepladsen af Billboard 200 i tre uafbrudte uger.

Kometen Olivia Rodrigo er blevet et fænomen med debutsinglen 'Drivers License'. Balladen fra den californiske teenager er fortsat nummer et overalt i verden. Det er danskernes foretrukne sang for tredje uge i træk.