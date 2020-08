Dansk hit-sanger: - Jeg råber min dagbog på gaden

Nicklas Sahl er på kort tid blevet et navn med flere hits i bagagen.

Sangen ’New Eyes’ er afspillet mere end 19 millioner gange på Spotify, og fredag udgiver han sit debutalbum med titlen ’Unsolvable’.

Samme dag giver han koncert på ekstrabladet.dk, og du kan se med LIVE klokken 20 fredag aften.

Den danske hitmager har været i USA for at arbejde samarbejde med dygtige amerikanske sangskrivere. Foto: Jonas Olufson

Genkender musikken

Selvom han efterhånden er blevet et kendt navn, så håber Nicklas Sahl, at det bliver ved med at være musikken, han bliver genkendt for.

- Jeg har altid gerne villet have, at det handler om min musik, når folk genkender mig, som jeg også synes, det gør. Jeg synes jo, det er det mest spændende i hele verden, at folk har en form for glæde eller respekt over for min musik.

- Så det må gerne fortsætte med at handle om musikken og ikke dig?

- Jeg tror, det er en god blanding, fordi min musik er jo mig. Det er jo mine historier. Nu kommer mit album lige om lidt, og jeg har det lidt, som om jeg stiller mig ud på gaden og råber min dagbog til folk.

For Nicklas Sahl var det som en ’american dream’ at flytte til København og bryde igennem med sin musik. Foto: Jonas Olufson

- Hvad fik dig til at ville være musiker?

- Jeg tror det var det her med, at jeg – ligesom så mange andre børn – var lidt genert og stille. Det er jeg på mange måder stadig. Jeg tror, jeg er mere introvert end ekstrovert, men jeg kan godt finde noget frem i mig, i og med at jeg har det her arbejde.

- Jeg fandt lidt min vej til at vise noget om mig selv via musikken. Pludselig var det jo ham den stille Nicklas, som alle stod og kiggede på og hørte. Det fangede mig helt vildt meget, at her havde jeg en undskyldning for at træde frem i spotlightet.

Den danske hitmager har været i USA for at arbejde samarbejde med dygtige amerikanske sangskrivere. Foto: Jonas Olufson

- Hvordan kom du på sangen ’New Eyes’?

- Jeg sad på mit værelse på Amager på det tidspunkt. Det var ikke mere end et halvt års tid efter, jeg var flyttet, og jeg var blevet færdig med gymnasiet.

- Så blev jeg inviteret til en fest hjemme på den gode gamle vej, hvor vi altid har holdt fester, og fra jeg så den besked, ville jeg skrive en sang om, hvordan det bliver at komme tilbage. Kommer folk til at se hinanden på en anden måde? Der var alligevel sket meget på kort tid.

Nicklas Sahl udgiver fredag sit debutalbum, ’Unsolvable’. Foto: Jonas Olufson

Selvom sangen har kørt på repeat i radioen, siden den udkom, så er Nicklas Sahl på ingen måde træt af den.

- Jeg elsker den sang, og jeg elsker også at spille den. Det kan godt være, at jeg en dag tænker, ’oh my god, ’New Eyes’ igen’, men der er jeg overhovedet ikke endnu. Jeg synes, det er røvfedt at have en sang i baghånden, som man kan være næsten sikker på, at de har hørt før.

Koncerten med Nicklas Sahl kan du se LIVE her på ekstrabladet.dk fredag klokken 20.