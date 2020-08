Dansk hit-sangers vilde koncert i Filippinerne

På trods af sin unge alder og nystartede solokarriere, så er Nicklas Sahl langt fra en grøn musiker.

Han har spillet musik, siden han var fire år gammel, og siden har han spillet koncerter til alverdens arrangementer - både solo og med et tidligere band.

I 2018 udgav han sin første single, ’Hero’, der straks blev P3s uundgåelige, og siden fulgte sangen ’New Eyes’, som blev et kæmpe radiohit og er afspillet mere end 19 millioner gange på Spotify.

Fredag klokken 20 giver han LIVE-koncert på ekstrabladet.dk, som bliver streamet fra spillestedet BETA ved Amager Bio.

For Nicklas Sahl var det som en ’american dream’ at flytte til København og bryde igennem med sin musik. Foto: Jonas Olufson

Koncert i Manila

Tidligere har han givet koncerter flere steder i verden som eksempelvis Tyskland og Filippinerne, og særligt sidstnævnte var en vild oplevelse.

- Jeg havde en virkelig formidabel og vild promoturné i Filippinerne. ’New Eyes’ var blevet spillet lidt på nogle radiostationer, så der var noget at komme efter. Det var mega fedt, så jeg tænkte bare ’hello Asien - afsted!’

- Vi var i Manila, og jeg skulle spille i en bus, der hed ’The Wish Bus’. For at komme ud til bussen, skulle vi køre gennem Manilas gader, og Manila er et af de mest trafikkerede steder i hele verden, så vi havde to politieskorte-motorcykler på, og så kørte vi ellers bare i den forkerte side af vejbanen, mens de holdt folk væk, fortæller han.

Den danske hitmager har været i USA for at arbejde samarbejde med dygtige amerikanske sangskrivere. Foto: Jonas Olufson

Nicklas Sahl havde ingen idé om, hvor koncerten i bussen skulle foregå.

- Da vi kom derud, var den placeret lige foran et supermarked, og så stod der en filippiner ude foran bussen med et ’Nicklas Sahl – Jeg elsker dig’-skilt.

- Det var så mærkeligt for mig at stå i et land så langt væk, hvor vi havde kørt i den forkerte vejbane gennem Manila, og så var der en eller anden fan, der vidste, hvem jeg var, siger han.

Det er dog ikke den eneste rejse, sangeren har været på i forbindelse med sin musik. Tidligere har han blandt andet været i Nashville i USA, hvor han arbejdede sammen med de Grammy-nominerede sangskrivere Josh Kerr og Sam Ashworth.

Den danske hitmager har været i USA for at arbejde samarbejde med dygtige amerikanske sangskrivere. Foto: Jonas Olufson

Det kom der en masse sange ud af, som han kunne føje til repertoiret.

- Hvad er den fedeste sang, du nogensinde har lavet?

- Svært spørgsmål! Hvis jeg skal vælge, vil jeg nok vælge den seneste single, som hedder ’In The Window Frame’. Da vi skrev den, havde jeg en fornemmelse af, at den kan jeg også spille om 100 år. Jeg følte, at vi virkelig havde fået lavet en klassiker rent melodisk.

- Den var også med i Nashville, hvor der kom en bassist på, og den har været med rundt i verden for at blive helt færdig. Det er sådan en sang, hvor jeg har totalt bias, fordi der er så mange oplevelser forbundet med den.

