Dansk hitband slår plat på corona

ADHD har gjort det igen.

Efter hits, der gjorde grin med Yahya Hassan og Rasmus Paludan, har bandet nu kastet sig over corona med sangen 'Corona'.

Den er også ved at blive en landeplage.

Schlageren spreder sig hurtigere end virussen og stormer frem på Spotifys chart, hvor den i øjeblikket er nummer tre over de mest streamede numre i Danmark.

- Det er helt vildt! Men det er jo det, vi har haft succes med før. Vi tager et eller andet alvorligt i tiden og vender det til noget sjovt, siger Frederik Dyrby fra ADHD.

Ven er smittet

På sociale medier er det svært at finde kommentarer fra folk, der er forarget over 'Corona'. Frederik Dyrby erkender dog, at ADHD går lige til grænsen:

- Det er en lortesituation for alle, men jeg synes, det er vigtigt at tage det med et smil. Det er bestemt ikke for at såre nogen, understreger sangeren og produceren fra ADHD.

Frederik Dyrby er selv i coronakarantæne efter at have været tæt på en ven, der er smittet, men musikeren fortæller, han er frisk.

- Det er bare for en sikkerheds skyld.

ADHD fik en guldplade som bevis på deres succes med sangen om og med Yahya Hassan. Foto: ADHD

Bandet skrev 'Corona' på blot fire timer, da Jakob Tage Ramlyng som den første dansker blev smittet. Sangen udkom 27. februar, men siden skulle det vise sig, at tekstens forudsigelser om, at 'landet lukker ned' kom til at holde stik.

- Vi har fjernet videoen fra YouTube, fordi den viste folk, der var smittede på hospitaler, og det var lige voldsomt nok, da situationen begyndte at eskalere, forklarer Frederik Dyrby.

ADHD optræder ofte på diskoteker og skoler, men på grund af corona er der ingen koncerter for tiden:

- Vi er hårdt ramt på livejobs. Alt er aflyst den kommende tid, så det er godt, vi tjener lidt på streams, siger hitmageren.

Spotify giver tre ører per stream ifølge Frederik Dyrby. 'Corona' er allerede streamet mere end 400.000 gange. ADHD's sang om Yahya Hassan, 'Min pik den er flot' fra 2016, har opnået 8,2 millioner streams.