Dansk hitmager: - Det er usympatisk

Malte Ebert er ærgerlig over, at dansk musik med stor sandsynlighed snart fjernes fra YouTube

Torsdag aften smed Koda bomben, at alt dansk musik fjernes fra streamingtjenesten YouTube 1. august.

Det sker, efter forhandlinger mellem Koda og Google om en fælles-nordisk aftale er gået i hårdknude. Om få dage udløber en fælles midlertidig aftale, og ifølge Koda har Google som krav for en ny midlertidig aftale krævet, at de penge, som komponister og sangskrivere får for YouTubes brug af musik, reduceres med knap 70 procent.

En af de danske artister, der har haft stor succes på YouTube, er Malte Ebert, der væltede den danske musikbranche med hits som 'Se mig nu', som har 9,5 millioner streams på YouTube.

Han hørte den triste nyhed, da Ekstra Bladet ringede ham op - og efter at have læst Kodas pressemeddelelse, er han ikke i tvivl om sin holdning.

- Det er sgu lidt tarveligt. Det er en gigantisk koncern, der tjener så mange penge. Det er forretning det hele, og for dem er det milliarder, man snakker, men det er jo også penge for os, der skal leve af det. Jeg synes, det er usympatisk, siger Malte Ebert til Ekstra Bladet.

En presbold

Han fortæller, at der er forskel på, hvor meget de forskellige platforme betaler per stream, og han er i tvivl om, hvor YouTube ligger. Han er dog ikke i tvivl om, hvad han mener om Googles ageren.

- Det er en presbold i en forhandling. Jeg synes, det er ærgerligt, at dansk musik nu fjernes. Det er en hård hånd at spille, når man har så meget at skulle have sagt, som Google har.

- Hvor meget har de at skulle have sagt?

- Det er i forvejen svært som musiker at tjene penge på streams, og der er ikke pladesalg længere, men det er ærgerligt, at nogen har så stor magt, at de kan gøre sådan noget. De burde jo være fortalere for dem, der uploader indhold til deres platform. Det er et ærgerligt træk, siger han.

Malte Ebert da han erobrede den danske musikscene som Gulddreng. Foto: Melissa Kühn Hjerrild

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at Spotify betaler 50.000 kroner på én million streams. YouTube skulle ifølge kilder betale mindre. Derfor er det i høj grad den manglende eksponering, der kan ramme unge kunstnere hårdt.

- Jeg tror helt klart, at der er mange, der kommer frem ad den vej og laver YouTube-orienteret satire-musik. Der er helt klart nogen, det går hårdere udover end andre, siger Malte Ebert og fortæller, at Gulddreng-gennembruddet i højere grad foregik på Facebook end YouTube.

Selvom forhandlingerne er i hårdknude, og dansk musik snarest fjernes fra YouTube med mindre Google og Koda finder fælles fodslag, så tror Malte Ebert ikke, at det er et definitivt farvel til dansk musik på streaminggiganten.

- Jeg tror ikke, det kommer til at vare ved, men det er da et bisset trick, og det er synd for dem, der lige har udgivet deres nye musikvideo, siger han.