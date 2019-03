Dansk hitmager gør comeback

Der har været stille længe - hele 10 år faktisk. Men nu er rapperen bag hittet 'Mæ Å min Kadett', L:Ron:Harald, tilbage med et nyt album.

Det fortæller han til TV2 Syd.

Tilbage i 90'erne og 00'erne var han en kontroversiel rapper fra Sønderborg, der forsynede danskerne med albums som 'Pornogangster' og 'Vi' fra Jylland'.

I dag er han klar med et nyt album, 'Fikumdick', og tonerne og stilen er til at genkende.

- Vi rapper stadig om øl, fisse, sex, druk, ultravold og alt sådan noget, fortæller i dag 53-årige L:Ron:Harald til tv-stationen.

Der er ikke meget, der har forandret sig i de 10 års albumtørke - og dog. Sønderjyden er blevet bedre, mener rapperen, hvis borgerlige navn er Lars Jensen.





'Mæ Å min Kadett' udkom i 1998. Foto: Carsten Ingemann

- Jeg er blevet skrappere til at skrive tekster med flere rim og mere gennemslagskraft. Det er nok alt i alt et langt bedre produkt håndværksmæssigt, forklarer han til TV2 Syd.

Derudover er sønderborgenseren flyttet fra Aarhus og tilbage til hjemstavnen. Her maler han grafitti og lever ifølge ham selv som multikunstner. En kunster, som ikke er bange for at træde nogen over tæerne. Faktisk glæder han sig til at provokere nogen igen.

- Jeg er ikke bange for at støde nogen. Jeg glæder mig til at støde nogen, fordi når man gør det, kan det medføre, at de tænker lidt, siger L:Ron:Harald.