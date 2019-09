Dansk hitmusiker tilbage efter 12 års pause

Manden bag hittet 'Hvorfor må jeg ikke få Beatles-hår?' og Jodle Birge-samarbejdet 'Peter lå i telt' har ikke givet lyd fra sig i mange år, men nu er han tilbage.

Ib Grønbech har netop udgivet albummet 'På den anden side', der med vanlig nordjysk humor har fået undertitlen '13 verdenshits på Vendelbomål'.

Årsagen til den lange albumpause er Grønbech ikke meget for at tale om, men han lægger ikke skjul på, at den har været ufrivillig, og at sygdommen, der har forårsaget den, har været meget alvorlig og stadig spiller en rolle i hans dagligdag.

Liv og død

Det begyndte med en hypofyse, der ikke fungerede, og da en efterfølgende operation i hjernen medførte en infektion i hjenestammen, blev musikeren sendt til tælling i sådan en grad, at han svævede mellem liv og død.

- Min søn og min kæreste sad ved respiratoren i en uge, og vidste ikke, hvad de kunne forvente, når jeg vågnede. Jeg kunne have været blevet lam fra halsen og ned eller blevet døv eller blind, men heldigvis gik det ikke så galt, siger Grønbech til Ekstra Bladet og tilføjer:

- Det har været mit livs kamp, men heldigvis er jeg kommet ud på den anden side.

Jodle Birge og Ib Grønbech fik et stort hit med sangen 'Peter lå i telt'.

Stadig træt

I dag er han stadig træt, men har lært at planlægge sit private og professionelle liv, så det alligevel hænger godt sammen.

- Jeg skal jo lige sørge for ikke at fælde træer om formiddagen, når jeg skal ud at spille om aftenen. Så jeg planlægger altså min tid fornuftigt, så jeg har masser af energi, når jeg skal ud og spille, og det går ganske fint, siger 64-årige Grønbech, der på sine halvgamle dage oplever at være blevet kult blandt de unge.

- Jeg har det egentlig ret svært med ordet 'kult', men de unge vælter fandeme ind. De synes åbenbart, det er sjovt og har hørt det hos deres forældre, da de var børn. Det går fantastisk med koncerterne, og jeg har ikke planer om at give op. Vi nyder det, og det er det eneste, det drejer sig om, siger Ib Grønbech.