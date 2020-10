Dansk musik er tilbage på YouTube

I slutningen af juli gik dansk musik i sort på YouTube. Men nu er det tilbage.

Det oplyser YouTube og rettighedsorganisationen Polaris i en pressemeddelelse torsdag.

Helt konkret betyder det, at forlag, sangskrivere og komponister i Koda-regi igen kan tjene penge på deres videoer.

- Det står klart for alle, at det har været en lang og stormfuld proces at nå til enighed om den her aftale.

- Jeg er glad for, at vi er nået dertil, så Polaris’ medlemmer igen kan få gavn af deres kreative arbejde på YouTube og brugerne igen har dansk musik i ørerne, siger Christine Sørensen, politisk chef for Google i Danmark

Rasende: - Det er fuldstændig grotesk

Fjernet fra YouTube: - Det har ikke været billigt

Koda glæder sig

I sin meddelelse glæder Koda sig over, at aftalen modsat tidligere dækker al brug af Koda-licenseret musik på YouTube i hele Europa, Mellemamerika, Afrika og dele af Asien.

Tidligere måtte Kodas søsterselskaber i udlandet lave individuelle aftaler.

Den forskel benytter Kodas mediedirektør Kaare Struve til at undlade at sammenligne den nye aftale med den tidligere aftale.

- Der skal heller ikke herske tvivl om, at der i de afsluttende forhandlinger har været massivt pres på for at komme i mål fra alle involverede parter, siger han i meddelelsen.

- I det lys er det godt, at der nu er landet en aftale, så vi kan få musikken tilbage på YouTube.

Benhård musik-strid: To monopoler i krig

Musik-krigen total: - Det er tankevækkende