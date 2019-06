Dansk musiklegende i smerter: Nægter at tage piller

Peter A.G.'s krop er begyndt at knirke på det seneste.

Den 66-årige forsanger i rockbandet Gnags har fået problemer med skulderen, men han nægter at tage piller før en koncert, for så er det svært at mærke tempoet.

I stedet bider han det i sig.

For Peter A.G. er klar over, at det stadig kræver blod, sved og lejlighedsvise skuldersmerter at blive ved med at spille godt – selv om Gnags har over 50 års erfaring med at stå på landets musikscener.

- Vi øver enormt hårdt. Før vi tager på tour, har vi arbejdet i seks uger og spillet så meget, at det sidder fysisk i kroppen, så man ikke tænker over det.

- Nogle nye musikere er vant til at øve en uge og så afsted, men vi arbejder hårdt og spiller showet igennem hver dag. Det er pisse hårdt, for du står bare i et øvelokale eller i en hal, og der er intet publikum til at sende energien tilbage til dig, siger Peter A.G.

Peter A.G. giver sig stadig fuldt ud, når han er på scenen med Gnags. Foto: Stine Tidsvilde

Seriøs opvarmning

Inden Gnags går på scenen til en koncert, har de en særlig rutine, som de lærte for mange år siden af verdens vel nok mest kendte reggae-musiker.

- Vi spillede på Roskilde Festival lige efter Bob Marley i 1970'erne, og ham og hans musikere sad og spillede bagved i skurvognen inden koncerten. Da de gik på scenen, var det, som om de var varmet op på et niveau, vi aldrig havde set før. Det var helt utroligt, hvor rent de begyndte.

- Siden da har vi spillet og sunget en time før koncerten, så vi er ordentligt varme. Vi finder altid sammen inden og ligesom synkroniserer. Ligesom Olsen Banden synkroniserer deres ure inden et kup, forklarer Peter A.G.

Når han står på scenen, tænker Gnags-frontmanden aldrig længere frem end det nummer, han er midt i.

- Du må ikke tænke over, hvor du er om tre numre. Hvis jeg begyndte at stå og tænke over, hvad jeg skal synge, jamen er du rigtig klog, så ville det gå helt galt. Det har vi virkelig lært over 50 år.



Den 66-årige frontmand har sammen med Gnags sunget og spillet musik, siden bandet oprindeligt blev født som Those Gnags i 1966 i Skjern af Peter A.G. og hans storebror, Jens Johan Gjerluff Nielsen.

Siden har gruppen markeret sig som et af de første og mest vedholdende danske rockbands.

Travl sommer

De har skabt et nærvær og en samhørighed på scenen, som de siden begyndelsen har forsøgt at dele med publikum, fortæller Peter A.G.

- Jeg var ikke mere end 13 år, da vi begyndte. Vi var fire mand, men vi havde nogle numre, hvor vi kunne klare os med tre mand, for så kunne vi på skift gå ned og danse med en sød pige blandt publikum. Så dansede man med hende, indtil man vendte tilbage til scenen og spillede videre.

- Den form for kontakt med publikum kan jeg godt lide. Publikum er mine bedste venner, og sådan kommunikerer jeg også med dem. Alt det, jeg gerne vil sige til mine venner, siger jeg gennem mine sange, fortæller forsangeren.

Siden Gnags så dagens lys i 1960'erne, har bandet leveret hits som 'Slingrer ned ad Vestergade', 'Mr. Swing King', 'Vilde Kaniner' og 'Danmark'.

Gnags' debutalbum udkom i 1973, og siden er det blevet til 23 studiealbum. Det seneste, "Robot'n'roll", udkom i foråret 2019.

I løbet af sommeren turnerer de landet tyndt. De spillede på årets NorthSide-festival og kommer blandt andet forbi Tinderbox i Odense og Smukfest i Skanderborg senere på sommeren.