Dansk musikmagasin lukker efter 14 år

Den aktuelle udgave af Soundvenue, der netop nu kan snuppes gratis på caféer og i butikker, bliver den sidste på tryk.

Fremover vil Soundvenue A/S koncentrere sig om deres digitale tilbud, der blandt andet tæller hjemmesiden soundvenue.com

- Soundvenue startede som et digitalt medie, og selv om printmagasinet i mange år har haft en stor plads i vores hjerte, foretrækker vi at kanalisere alle ressourcer mod videreudvikling af vores digitale produkter. Det er her, vores forretning ligger. Vi befinder os i en rivende udvikling, hvor fokus er altafgørende, udtaler administrerende direktør Lasse Kyed.

Til Ekstra Bladet oplyser han, at bladet i et par år har været en underskudsforretning, men at man har holdt det kørende med håb om, at det på et tidspunkt igen ville blive rentabelt at udgive.

- Magasinet har de seneste par år været en underskudsforretning, men vi har holdt det i live, fordi vi har haft mulighed for at dække underskuddet med indtægter fa vores andre aktiviteter, siger Lasse Kyed og fortsætter:

- Det føles meget naturligt, og det er jo heller ikke sket fra den ene dag til den anden. Det er ikke sket af nød. Det er et tilvalg fra vores side, at vi gerne vil fokusere vores kræfter hundrede procent på de digitale udfoldelsesmuligheder, så jeg er totalt afklaret med det.

Udover musik beskæftiger Soundvenue - der henvender sig til de 18 til 35-årige - sig også med film, tv og mode.