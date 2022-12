Dansk musikstjerne: - Jeg havde det ad helvede til

Mental sundhed har været et af de helt store emner på programmet i den danske musikbranche i 2022.

Anmelderroste Tobias Rahim overraskede alle i september, da han blev hjemme fra arrangementet P3 Guld på grund af et angstanfald.

Det førte til øget fokus på unge kunstneres mentale sundhed. Senest valgte bandet Blæst, der har væltet landets radiostationer med deres anden EP, 'Juice', at aflyse en hel måneds koncerter på grund af stress.

Nu håber musikerparret Mattias Kolstrup og hans hustru, Drew Sycamore, at det fokus varer ved i 2023.

- Det gør musikbranchen til et mere bæredygtigt og omfavnende sted. Det er blevet okay at tale om – også for mændene. Det gør musikbranchen mere inkluderende, siger 34-årige Mattias Kolstrup, der tidligere var forsanger i Duné og for nylig har udgivet en sang i eget navn.

Kunne ikke sove

Han husker selv, hvordan han som ung musiker ikke havde evnen til at sige stop, da han og bandet tog på turné i Europa.

- Jeg tog på turné i Tyskland med bankende hjerte og kunne ikke sove. Jeg havde det ad helvede til, da jeg kom hjem. Det behøver man faktisk ikke, selv om man tror, at andre forventer det, siger Mattias Kolstrup.

Men der er et stort pres, som er naturligt for især nye kunstnere. Det er en hård branche, og det skal man være indstillet på, lyder det.

- Når man får succes, ved man jo ikke, om den går væk igen lige om lidt. Men først og fremmest skal man passe på sig selv, for så har man også en mere langvarig og bæredygtig karrierevej, siger Mattias Kolstrup.

Drew Sycamore har ligesom sin ægtefælle fået øjnene op for at sætte tempoet ned.

- Der er intet, der er vigtigere, end at det nok kan vente til i morgen. Det er vigtigt at holde fri og prioritere de ting, som man siger, man gør det for, siger hun.