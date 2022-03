Dansk popband føler sig kopieret: 'VI har skrevet vinder-omkvædet'

Endnu en påstand om 'tyveri' fra dele af en anden sang rammer nu 'The Show', der vandt Dansk Melodi Grand Prix i lørdags. Duoen Hush mener, at der er lånt fra deres 'I Can't Be The One'

Det er efterhånden lige så sikkert som amen i kirken, at vinderen af Dansk Melodi Grand Prix beskyldes for at have haft fingrene lige lovligt langt nede i spilledåsen, når det handler om at lade sig inspirere af andres sange.

Nogle kalder det ligefrem plagiat, og i år er ingen undtagelse - faktisk tværtimod.

Pigegruppen REDDI's 'The Show', der vandt konkurrencen i lørdags, er således i høj grad kommet i skudlinjen.

Blandt andet har det været påstået, at de ekstraordinært mange sangskrivere bag 'The Show', Lars Pedersen, Remee, Mathilde Savery og Julia Fabrin, angiveligt har lånt lidt fra de to tidligere vindersange 'New Tomorrow' med A Friend in London fra 2011 og Emmelie de Forests 'Only Teardrops' fra 2013.

'Tillykke til alle'

Men der er også et tredje tilfælde, hvor artisten bag endda selv har været ude offentligt og fortælle - dog med et glimt i øjet - at man føler sig kopieret.

Der er tale om den ene halvdel af country-popgruppen Hush, Michael Hartmann, som er gift med duoens anden halvdel, sangerinde Dorthe Gerlach. Hartmann gik således i lørdags til tasterne en times tid efter REDDI's triumf med 'The Show' og skrev følgende på sin offentlige Facebook-profil:

'Tænk sig! Vi har åbenbart skrevet omkvædet til melodigrandprix-vinder og vi anede det slet ikke Tillykke til os alle! ' lyder det med en vis portion galgenhumor.

Artiklen fortsætter under billede og boks ...

Nærmest identisk

Nummeret, han taler om, er Hush-nummeret 'I Can't Be The One' fra 2014, og den del, der beskyldes for at være kopieret, kommer ca. 45 sekunder inde i sangen ved ordene 'I Would Love To Be The One'. Det kan høres her.

Det er nærmest identisk med omkvæds-passagen i 'The Show', der første gang begynder omkring 47 sekunder inde i nummeret og kan høres her.

Artiklen fortsætter under boksen ...

'Chefen sender jer vel en check!', skriver en bruger i Hartmanns Facebook-opslag med henvisning til Chief 1, som har skrevet omkvædet i 'The Show'.

'Det er SÅ meget jeres melodi i det omkvæd ... Bare speedet op. Den er spillet hele ugen på P4, og hver gang har jeg sunget jeres sang og tænkt, hov, de synger da forkert,' skriver en anden.

'Det er da mere end tæt på ...Det er jo nærmest det samme kvæd,' supplerer en tredje følger.

'Ja ... den er på grænsen,' svarer Michael Hartmann fra Hush.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Michael Hartmann og Dorthe Gerlach danner både par privat og i Hush, og parret slog igennem i 2001 med deres blanding af country og pop. 'I Can't Be The One' er fra 2014. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Ritzau Scanpix

En nationalsport

Hartmann meddeler Ekstra Bladet, at han ikke har yderligere kommentarer, men han ville dog tilsyneladende gerne tale med 'Chief 1', da den påståede 'tyv' kontaktede det påståede 'offer' i sagen.

- Jeg har snakket med ham, lyder det fra Lars 'Chief 1' Pedersen til Ekstra Bladet med et smil og lader skinne igennem, at der ikke er noget uvenskab.

- Så sendte han mig sangen, og jeg sagde: 'Du har da fuldstændig ret - der er da dele af det, der minder om hinanden.' Jeg blev helt bange, da jeg hørte den, for jeg kendte den ikke og tænkte, at det er jo nogle af de samme toner, yes, men det har jeg altså i øvrigt prøvet at blive beskyldt for hver evigt eneste gang, jeg har deltaget. Det er blevet en nationalsport. Udsender du noget uden for Melodi Grand Prix, er folk pisseligeglade.

- Jeg kunne ikke finde på at sige, at de to sanges omkvæd ikke minder om hinanden, men det er altså et tilfældigt sammenfald af toner i en popsang på fire akkorder. Jeg håber, at folk en skønne dag begynder at acceptere, at det ikke kan lade sig gøre at undgå at lyde lidt som andre sange. Det kan det ikke, siger Lars 'Chief 1' Pedersen.

Nedsuttet bolsje

Ekstra Bladets musikekspert og anmelder Thomas Treo er ikke imponeret over den plagiat-debat, der udspringer af Dansk Melodi Grand Prix - et show, han for nylig anmeldte til nul stjerner og kaldte 'forkasteligt'.

- De evige opkast om tyveri ved Melodi Grand Prix føles efterhånden som børnehavebørn, der slås om det samme nedsuttede bolsje. Problemet er jo nok snarere, at alting i den genre lyder af ingenting, siger vurderer Treo.